Las dos caras del comercio en Mar del Plata: más del 90% de los locales resiste, pero hay zonas en alerta por cierres

«Los problemas no son generales, son territoriales», señalaron desde el sector a Mi8 tras advertir esta situación. Aún así, “continúa sosteniendo empleo, inversión y actividad”. Qué dice el relevamiento de UCIP.

Un relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) sobre más de 2.400 comercios en diez ejes comerciales de Mar del Plata indicó que el 92,22% de los locales está en actividad, mientras que el 7,78% permanece cerrado.

El estudio, realizado en zonas como Microcentro, Güemes, Juan B. Justo, 12 de Octubre y Constitución, muestra que el comercio local sigue mayormente en funcionamiento, aunque con diferencias claras según el corredor.

Desde la entidad destacaron como dato positivo que “más del 92% de los comercios relevados se encuentran abiertos”, y remarcaron que el sector “continúa sosteniendo empleo, inversión y actividad” pese al contexto económico. Sin embargo, advirtieron que la situación no es igual en toda la ciudad: “Los problemas no son generales, son territoriales”.

En ese marco, el informe marca focos de mayor preocupación. Juan B. Justo presenta el nivel más alto de locales cerrados con un 15,68%, seguido por 12 de Octubre (14,38%) y Talcahuano (12,50%), todos por encima del promedio general.

“Esto no significa abandono, pero sí una señal clara de que ahí se necesitan decisiones inmediatas”, señalaron desde UCIP sobre estos corredores.

En contrapartida, zonas más consolidadas como Alem (96,84% de locales abiertos), Tejedor (97,04%), Microcentro (94,44%) y Güemes (94,29%) muestran mayor estabilidad y menor nivel de cierres.

Por rubros, la indumentaria es la actividad más fuerte y representa al 20% de los comercios relevados. Según indicaron, esto refleja una fuerte presencia del sector, pero también desafíos vinculados a la competencia y la necesidad de políticas específicas.

Por último, desde la entidad señalaron que el relevamiento permite trabajar “con evidencia concreta” y plantearon la importancia de avanzar con medidas más focalizadas según cada zona y tipo de actividad.

Comercios de Mar del Plata.

Fuente: Mi8

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