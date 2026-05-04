Mayo en Villa Mitre: muestras, talleres, espectáculos especiales y el CaFest

El Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili” presenta su programación mensual con muestras permanentes y temporarias sobre la historia de Mar del Plata, junto a una oferta de talleres y cursos abiertos a la comunidad. Además, el 16 de mayo será una de las sedes del CaFest.

El Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, también conocida como Villa Mitre, informa su programación cultural para el mes de mayo. El espacio, dedicado a la preservación y difusión del patrimonio histórico local, combina durante este período exposiciones, actividades formativas y arte en vivo.

El Museo (ubicado en Lamadrid 3870) funciona de lunes a viernes de 9 a 16, con entrada libre y gratuita los días martes. Los sábados y domingos abre de 14 a 18. La entrada general tiene un valor de $4.200, mientras que estudiantes y jubilados abonan $3.100.

La muestra permanente “Mar del Plata en fotos y postales (1914–1932)” ofrece un recorrido histórico y urbano por el crecimiento de la ciudad. A través de fotografías y objetos de época, el visitante puede conocer los orígenes de Mar del Plata, el desarrollo de la villa balnearia y la transición hacia el turismo de masas que transformó su paisaje, incluyendo aspectos de arquitectura, urbanismo, usos, costumbres y vestimenta.

Entre las muestras temporarias se destaca “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950”, que exhibe la moda e indumentaria del siglo XX, incluyendo ajuar y accesorios vinculados a quienes veraneaban en la ciudad durante esos años.

Asimismo, continúa en exhibición “Mar del Plata 78. A 47 años de la primera estrella”, una exposición que reconstruye todo lo acontecido en la subsede marplatense durante el Mundial 1978. La muestra se sustenta en fuentes documentales del propio museo —fototeca, archivo y hemeroteca— y en objetos cedidos en préstamo por coleccionistas.

Talleres y cursos

El curso-taller de Proyectos Fotográficos, coordinado por Alejo Sánchez, funciona los sábados de 16 a 18, con un valor mensual de $65.000.

Los domingos a las 18.30, María del Rosario Díaz conduce el espacio de Meditación.

Actividades especiales

El domingo 10 de mayo a las 20 tendrá lugar el Concierto de Cámara De los Nuevos Tiempos. Entrada general a $15.000, mientras que para estudiantes y jubilados tendrá un valor de $12.000.

El sábado 16, la Villa será una de las sedes del CaFest, una iniciativa que busca promover la industria regional, el consumo responsable y la cultura cafetera, además de posicionar a Mar del Plata como un destino.

Por otra parte, el sábado 23 de mayo a las 20 actuará el Briel Bibiloni Trío, que interpretará música original y también composiciones de distintos autores de jazz y música popular argentina. La agrupación está integrada por Martín de Lassaletta en contrabajo, Javier Puyol en batería y Gabriel Bibiloni en piano. Entrada general a $15.000, mientras que para estudiantes y jubilados tendrá un valor de $12.000.

Por último, el sábado 30 a las 19 tendrá lugar “Patrimonio en Notas y Colores: Historias que Suenan y Pintan”, una experiencia artística única donde la música y la pintura dialogan en tiempo real. La arpista Aida Delfino interpretará melodías en vivo mientras la artista plástica María Elena Beltrán creará acuarelas inspiradas en el Archivo Histórico Municipal Roberto T. Barili, dejando que cada trazo capture su arquitectura y su historia al ritmo de las notas. Entrada general a $15.000, mientras que para estudiantes y jubilados tendrá un valor de $12.000.

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