Adum profundiza el plan de lucha universitario: anuncian clases públicas el martes y posible paro el miércoles 

Los y las docentes exigen mejores salarios y financiamiento para el sistema universitario. El detalle de las medidas

En reunión de Mesa Ejecutiva y Cuerpo de Delegados y Delegadas de Adum se resolvió la continuidad del plan de lucha en defensa del salario docente, del presupuesto educativo y de la Universidad Pública.

A la espera de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya fecha límite es el lunes 20 de octubre, desde Adum se definieron las siguientes medidas:

Martes 21/10 | Jornada de protesta : se realizarán clases públicas de 9 a 17 hs, acompañadas de un semaforazo y volanteada en Av. Independencia y Rodríguez Peña a las 11 hs.

| : se realizarán clases públicas de 9 a 17 hs, acompañadas de un semaforazo y volanteada en Av. Independencia y Rodríguez Peña a las 11 hs. Miércoles 22/10 | Posible Paro total de actividades: en caso de que, tras la promulgación de la ley, se presenten excusas de incumplimiento, se realizará un paro total de actividades. El lunes 20 de octubre se ratifica o no la medida de fuerza.

En esta misma línea, tras un Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, la Conadu resolvió adherir a estas acciones con 48 horas de lucha, que consistirán en 24 horas de jornada de protesta el martes 21 y 24 horas de paro el miércoles 22, en solidaridad con las medidas de las universidades.

“Buscamos visibilizar la defensa de la educación pública y garantizar las condiciones salariales y de funcionamiento que precisan los y las docentes y la Universidad”, manifestaron desde Adum.

