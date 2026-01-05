Advierten por estafas en alquileres a turistas: dónde denunciar si sos víctima

El Colegio de Martilleros realizó sugerencias y lanzó una campaña junto a la Provincia para prevenir las, tristemente, tradicionales estafas a inquilinos temporales. Conocé las vías de contacto.

Desde el Colegio de Martilleros de Mar del Plata advirtieron por las tradicionales estafas a turistas que, vía telefónica o por internet, realizan reservas de alojamiento poco confiables.

Como sucede todos los años, decenas son los casos de personas que al llegar a la ciudad se encuentran con departamentos inexistentes o diferentes a lo ofrecido al momento de abonar una reserva que, en la mayoría de los panoramas, asciende al 50% del valor total del alquiler de la propiedad.

Para evitar este tipo de estafas, el colegiado trabaja a partir de una campaña con la Provincia de Buenos Aires para alertar al turista y «que no se lleve sorpresas al momento de llegar a Mar del Plata»: «La sugerencia para estar cubierto y prevenido es contactar a un profesional matriculado. Se puede verificar esa matrícula a partir de la página web y tenemos un WhatsApp disponible para consultas de habilitación», explicó Guillermo Rossi, presidente del Colegio, a Canal 8.

El teléfono para corroborar la existencia o no de matrículas es 2235900002 mientras que la página web del Colegio de Martilleros es martillerosmdp.com.ar.

«Hace años, la gente alquilaba presencial pero ahora todo es virtual. Eso hace que aparezcan ofertas o promociones muy baratas y eso, a veces, sale caro. Si no se trata de valores reales hay que estar atentos. No cuesta nada consultar con un profesional antes de reservar un departamento, ver quién es que lo alquila. Si no se alquila directo con martilleros matriculados difícilmente ese dinero se recupere y se arruinan las vacaciones», sentenció Rossi.

Fuente: Mi8

