Advierten que la mitad de la flota costera está paralizada: «Los barcos van a trabajar por zafras y no todo el año»

El presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (Aepcyf), Sebastián Agliano, aseguró que 22 de 44 buques costeros están «detenidos». La CGT de Mar del Plata convocó a una conferenica para este jueves.

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mar del Plata convocó a una conferencia de prensa para este jueves debido al conflicto por el proyecto del Gobierno nacional de transferir cuotas de captura desde buques fresqueros hacia congeladores y ante la amenaza de una paralización total de la pesca en Mar del Plata, ya que la mitad de la flota costera está detenida.

Desde la CGT convocaron a una conferencia de prensa para este jueves 21 de mayo a las 10 de la mañana en la sede de Catamarca 2124.

«Allí se dará visibilidad a la grave situación que atraviesa el sector pesquero y advertir sobre las consecuencias que podría generar una eventual paralización de gran parte de la flota fresquera. La convocatoria será encabezada por la conducción de la central obrera local junto a los sindicatos marítimos, portuarios, navales y sectores afines», informaron.

Desde la CGT local reiteraron que el proyecto de transferir cuotas de captura desde buques fresqueros hacia congeladores es una práctica que está prohibida por la Ley Federal de Pesca en sus artículos 1 y 27.

Los gremios sostienen que la medida podría provocar un fuerte impacto sobre la actividad pesquera de Mar del Plata. Advierten que más de 50 barcos fresqueros podrían perder sus cuotas de captura por un período de 15 años, una situación que pondría en riesgo miles de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados al puerto.

La situación actual del Puerto: la mitad de la flota costera está parada

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (Aepcyf), Sebastián Agliano, dialogó con Canal 8 y aseguró que la mitad de la flota costera está «detenida».

«Tenemos 22 barcos parados de los 44, y están planificando su trabajo a futuro. Aquel que pueda sobrevivir va a ser porque los bancos y los proveedores lo esperen. Esto va a transformar la fisonomía de las embarcaciones: en vez de trabajar todo el año, van a hacerlo por zafras. La flota pesquera va a eso: trabajar una zafra de pescadilla y corvina seis meses por año, y dejar de usar puertas de arrastre para ir a otras especies objetivo. Con los merluceros va a pasar lo mismo”, analizó.

Sebastián Agliano.

Agliano dijo que desde el sector intentarán «palear» este planteo del Gobierno nacional. “Hoy quieren cuotificar las especies más caras del Mar Argentino, como el langostino. Con esa cuotificación, lo que hacen es generar un ingreso para el Estado nacional: le ponen un costo a ese producto y les sacan ese derecho a otras embarcaciones que ya lo tienen”, explicó.

Ante este panorama, advirtió que va a haber «una ola de judicialización del sistema» que podría repercutir en el Estado, porque «le están sacando un derecho adquirido a barcos que ya lo tienen para dárselo a otros”.

“Estamos viendo que se está intentando concentrar cada vez más los recursos alimenticios en la Argentina, en este caso en la pesca”, añadió.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios