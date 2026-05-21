Mirador Virtual Mobile

TURISMO EN ALERTA: EXIGEN REUNIÓN URGENTE CON EL INTENDENTE NEME POR EL DESTINO DE FONDOS MILLONARIOS

ARCHIVO
28

Máxima preocupación en el sector turístico de Mar del Plata. Las principales entidades de la ciudad, unidas en el Comité del Directorio del Emturyc, han lanzado una advertencia contundente y solicitaron una audiencia con carácter de urgencia al intendente Agustín Neme.

La crisis sectorial y la incertidumbre golpean con fuerza. El foco del conflicto radica en el Fondo de Promoción Turística, una caja que este año asciende a la alarmante cifra de 8 mil 500 millones de pesos al año. Los representantes exigen explicaciones inmediatas sobre el manejo de este dinero, el cual ingresa mensualmente a la administración central y posee, por ordenanza, un destino específico que no se puede desviar.

La tensión escala ante la falta de respuestas en la actual coyuntura económica. El reclamo cuenta con el respaldo total y la firma de los sectores clave de la economía local:Asociación Hotelera GastronómicaCámara de la RecreaciónCámara Textil MDPU.C.I.P. (Unión Comercial e Industrial)Colegio de Martilleros y Corredores PúblicosC.E.B.R.A. (Balnearios)Mar del Plata BureauAAEVYT (Empresas de Viajes y Turismo)El sector privado exige ser escuchado «sea en el despacho oficial como también en la sede del Ente». El futuro del turismo local está en juego.

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

Campaña récord de…

May 21, 2026 1

En Argentina sólo…

May 21, 2026 14