Campaña récord de girasol: la producción nacional alcanzó las 6,6 millones de toneladas y marcó un máximo histórico

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires cerró la campaña 2025/26 con cifras récord en área sembrada, rendimiento y producción. El sudeste bonaerense, con epicentro en la región de Mar del Plata, lideró los volúmenes cosechados a nivel nacional con 539.400 hectáreas.

La campaña de girasol 2025/26 se ubicó en la primera posición histórica del ranking de área, rinde y producción, según el informe de cierre publicado este miércoles por el Departamento de Estimaciones Agrícolas y el Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La producción nacional ascendió a 6,6 millones de toneladas, un 32% por encima del anterior máximo registrado en el ciclo previo y un 60,2% por encima del promedio de las últimas cinco campañas.

El sudeste de Buenos Aires se consolidó como el principal núcleo girasolero del país con 539.400 hectáreas sembradas, una superficie clave para la economía de Mar del Plata, Necochea y toda la región productiva de la costa bonaerense. La zona aportó más de 1,2 millones de toneladas al total nacional.

Área sembrada récord: 2,85 millones de hectáreas

La superficie implantada con girasol alcanzó las 2,85 millones de hectáreas a nivel nacional, lo que representa un incremento del 29,5% respecto de la campaña 2024/25 y supera en un 5,6% al anterior máximo histórico registrado en el ciclo 2007/08, cuando se habían sembrado 2,7 millones de hectáreas.

La expansión del área se concentró fundamentalmente en el Noreste Argentino (NEA), región que registró un crecimiento interanual del 223% y totalizó 501.400 hectáreas. En menor medida, también se expandió la siembra en el centro-norte de Santa Fe (+58%), el sur de Córdoba (+53%) y el centro-norte de Córdoba (+31%).

Buena oferta hídrica y rinde nacional récord

El ciclo del cultivo estuvo acompañado por buena oferta hídrica de principio a fin en el norte y oeste agrícolas. Sin embargo, según consigna el informe, en el centro-este y sudeste el déficit hídrico de enero y febrero provocó gran variabilidad de rindes, aunque en promedio se mantuvieron cercanos o levemente superiores a la media.

El rendimiento promedio nacional se posicionó en 23,6 quintales por hectárea, lo que representa un nuevo récord: superó por 0,2 qq/Ha al anterior máximo registrado en la campaña 2024/25 (23,4 qq/Ha) y se ubicó un 11,7% por encima del promedio de los últimos cinco años.

El sudeste bonaerense, motor de la cosecha

Dentro de los núcleos girasoleros, el sudeste de Buenos Aires lideró el volumen producido con cifras cercanas a las 1,25 millones de toneladas, seguido por el NEA (con más de 1,1 millones) y el sudoeste bonaerense junto al sur de La Pampa, que aportó alrededor de 1 millón de toneladas desde sus 459.700 hectáreas sembradas.

El centro de Buenos Aires aportó 179.000 hectáreas (+7% interanual), mientras que la Cuenca del Salado sumó 83.300 hectáreas con un crecimiento del 10%. En el norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires, la superficie llegó a 335.600 hectáreas, con un alza del 15%.

Impacto económico: USD 3.304 millones de Producto Bruto

El aumento en el volumen de producción permitirá que el aporte económico del complejo girasolero en 2026 crezca un 53% respecto de la campaña anterior, alcanzando un total de USD 3.304 millones de Producto Bruto, según las proyecciones del Instituto de Estudios Económicos de la entidad.

La cadena aportará además USD 757 millones en concepto de recaudación fiscal y USD 2.491 millones en exportaciones, lo que representa incrementos de USD 268 millones y USD 819 millones, respectivamente, frente al ciclo previo. La molienda de girasol proyectada para 2025/26 alcanza los 5,2 millones de toneladas, también un máximo histórico, mientras que las exportaciones de aceite se ubicarían en 1,7 millones de toneladas.

Comercialización: resta vender el 40% de la cosecha

Al 13 de mayo de 2026, el sector exportador e industrial había adquirido 3,98 millones de toneladas de girasol, de las cuales el 82% corresponde al sector industrial. Esto significa que el porcentaje vendido sobre lo producido alcanza el 59,1%, por lo que aún restan por comercializarse 2,68 millones de toneladas de la actual campaña.

Fuente: LU9

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