 AEFIP cuestionó la reforma laboral por su impacto en la recaudación y la caja jubilatoria

La secretaria general de AEFIP Mar del Plata y zona, Stella Maris Elías, expresó una fuerte preocupación por los alcances de la reforma laboral impulsada a nivel nacional, a la que calificó como “absolutamente regresiva en derechos para los trabajadores” y con un impacto directo sobre la recaudación del Estado. Según explicó, uno de los puntos más críticos es la detracción del 3% de las contribuciones patronales para la creación del Fondo de Aporte Laboral (FAL), destinado a cubrir futuras indemnizaciones. “Esto implica que el Estado termine subsidiando despidos de privados, transfiriendo una responsabilidad empresaria al erario público y afectando directamente a la caja jubilatoria”, advirtió.

En ese sentido, Elías también cuestionó la derogación de la Ley 24.013, que establecía multas para el empleo no registrado. La dirigente sindical sostuvo que la eliminación de estas sanciones no incentivará la formalización laboral, sino todo lo contrario. “Creemos que ese 40% de empleo no registrado va a incrementarse si no hay sanción. Es como querer reducir los accidentes de tránsito sacando los semáforos”, graficó, al tiempo que recordó que dicha norma protegía a los trabajadores que se desempeñaban en la informalidad.

Otro de los aspectos señalados fue el cambio de encuadre laboral para los trabajadores de plataformas digitales, como repartidores y choferes. Elías consideró “una aberración” que se los catalogue como trabajadores independientes cuando, en la práctica, existe una relación de absoluta subordinación. “Las plataformas fijan normas, condiciones económicas y concentran todo el poder. Hay una clara disparidad entre las partes que se desconoce con esta reforma”, remarcó.

La titular de AEFIP también alertó sobre el carácter “antisindical” de la iniciativa, al señalar que busca debilitar el rol de los gremios, restringiendo el derecho a huelga, las asambleas y la negociación colectiva. “Los sindicatos han sido el principal freno a las políticas contra los trabajadores, como ocurrió con el DNU 70 o con las cautelares que evitaron despidos. Por eso molestan y se intenta quitarles poder, aun cuando esos derechos están consagrados en la Constitución y en pactos internacionales”, afirmó.

En relación con el discurso oficial sobre la “libertad” entre empleadores y trabajadores, Elías sostuvo que se desconoce la desigualdad estructural de la relación laboral. “No hay paridad real entre un trabajador y un patrón. El sindicato es el que compensa esa disparidad y negocia colectivamente. Sin esa protección, el trabajador queda en una situación de absoluto desamparo”, subrayó.

Finalmente, cuestionó que la anunciada baja de impuestos alcance solo a un grupo reducido de empresas y no tenga un impacto generalizado en la economía. En contraposición, señaló que una reducción del impuesto a las Ganancias para los trabajadores sí se volcaría al consumo. Además, advirtió sobre la modificación de la Ley 14.250 de negociación colectiva, que habilita a la Secretaría de Trabajo a vetar cláusulas acordadas en paritarias. “Eso es una intromisión directa en la libertad de negociación. Si no se homologa un acuerdo, deja de ser obligatorio, y las empresas pueden cumplirlo o no. Es un avance grave sobre derechos conquistados”, concluyó.

