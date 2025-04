Afirman que la adhesión al paro en Mar del Plata ronda el 70% y denuncian «amenazas» en dependencias nacionales

Referentes gremiales de Mar del Plata señalaron que la adhesión al paro general roza el 70%, pese a que los choferes de colectivo no se adhirieron

En medio del paro general convocado por las centrales obreras, referentes sindicales de Mar del Plata remarcaron que la adhesión al paro en la ciudad ronda el 70% y denunciaron amenazas contra los trabajadores de dependencias nacionales. A su vez, reconocieron que el normal funcionamiento de los colectivos en la ciudad logró que la medida de fuerza tuviera menos impacto.

En una conferencia de prensa brindada en la sede de la CGT local, el titular del organismo, José Luis Rocha, dijo que la movilización del miércoles junto a los jubilados «fue multitudinaria» y sostuvo que el balance del paro de este jueves es «muy bueno».

«Entendemos que cada día que va pasando hay más descontento de la población. Hoy el acatamiento del paro, según algunos relevamientos que tenemos, está en 60% ó 70% dependiendo de las actividades«, detalló.

En esa línea, Rocha dijo que el hecho de que los colectivos funcionen «influye y mucho en el acatamiento al paro». «Estuvimos esperando hasta el último momento que la UTA se adhiera. Sabíamos que a nivel nacional no lo iban a hacer y esperábamos a nivel local. No sucedió», dijo.

Rocha remarcó que es habitual que en el marco de un paro general haya kioscos y almacenes que abran porque en muchos casos son los propietarios de los comercios. Más allá de eso, indicó que «poco a poco la ciudadanía se va sumando a estas marchas y a estas medidas de fuerza para intentar cambiar las políticas económicas de este gobierno» y sostuvo que eso es «positivo».

Amenazas en dependencias nacionales

Ezequiel Navarro, secretario general de CTA Autónoma Mar del Plata, indicó que todos los organismos nacionales están abiertos, pero remarcó que el acatamiento al paro en el sector público llega al 80%. «Teniendo en cuenta que hay despidos, amenazas, que va a haber descuentos del día de paro, que el acatamiento sea del 80% marca claramente un descontento por parte de los trabajadores y las trabajadoras», precisó.

En esa línea, Navarro dijo que el mensaje del gobierno sobre el peligro que atraviesa la República por este paro. «La República no está en peligro, vivimos en democracia y estamos en todo nuestro derecho de llevar adelante una huelga o un paro. Hay un 80% de acatamiento estatales. Acá nadie se obliga a hacer el paro, tenemos que decir que la movilización que realizamos en el día de ayer en Mar del Plata fue multitudinaria con la diversidad de todos los sindicatos que hoy están de paro y esto muestra día a día el descontento. Para no ser pobre la Argentina, un trabajador tiene que ganar 1.750.000 pesos. No tenemos ningún trabajador que gane ese sueldo», finalizó.

