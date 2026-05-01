Día del Trabajador: Pasteleros reivindican derechos laborales y llaman a fortalecer la unidad

“Es una jornada de reivindicación de los derechos laborales”, señalaron desde el gremio que conduce José García, al destacar el valor histórico del 1° de mayo y advertir sobre los desafíos actuales.

En el marco del Día Internacional del Trabajador, el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH) difundió un comunicado en el que puso el acento en el significado histórico de la fecha y en la necesidad de sostener la defensa de los derechos laborales en un contexto complejo.

“Es una jornada de reivindicación de los derechos laborales”, remarcaron desde la Comisión Directiva del gremio encabezado por José García, al tiempo que subrayaron que el 1° de mayo no solo invita a reflexionar sobre el valor del trabajo, sino también a reafirmar las luchas que permitieron conquistar derechos fundamentales.

En ese sentido, señalaron que la fecha representa “una jornada de memoria, reconocimiento y compromiso”. Memoria —indicaron— de quienes dieron su vida en busca de condiciones laborales más justas; reconocimiento al esfuerzo cotidiano de cada trabajador y trabajadora; y compromiso para continuar defendiendo los derechos adquiridos frente a los desafíos actuales.

El sindicato también advirtió sobre el escenario que atraviesa el mundo del trabajo y consideró imprescindible fortalecer la unidad del movimiento obrero. “Resulta fundamental sostener la defensa del salario, las condiciones dignas de trabajo y la justicia social como pilares del desarrollo”, expresaron.

Por último, desde STARPYH renovaron su compromiso de acompañar y representar a sus afiliados, al sostener que el trabajo continúa siendo la base para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

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