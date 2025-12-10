Agenda de actividades en la Biblioteca Parlante durante diciembre

En el espacio ubicado en Plaza Peralta Ramos, se llevará a cabo el cierre de los talleres que tuvieron lugar durante el Ciclo Lectivo 2025 y actividades especiales como la exhibición anual del grupo Yerno, la muestra del taller de pintura, una práctica abierta de yoga y la presentación de una obra literaria.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente de Turismo y Cultura (EMTURyC), informa la programación correspondiente al mes de diciembre en la Biblioteca Parlante Especializada en Discapacidad (ubicada en Brown y 14 de Julio).

La biblioteca funciona de lunes a viernes de 8.15 a 16, excepto los días miércoles 24 ( si se decreta asueto), jueves 25 y miércoles 31 de diciembre que permanecerá cerrada por feriado.

Cierre de los talleres

Esta semana será la última clase de los talleres semanales que se desarrollaron durante el ciclo lectivo 2025, ya que finalizan el viernes 12 de diciembre.

El miércoles de 9 a 10 tendrá lugar la Práctica de Yoga suave (PAMI) a cargo de Inés Zandegiacomi; de 10 a 12 el Taller de Cerámica con la Profesora Débora Cáceres, en Articulación con Extensión de la Escuela Provincial de Cerámica “Rogelio Yrurtia” y el Centro de Formación Integral N°511 y de 13 a 15:30 el Taller de Narración Oral Escénica con el Profesor Félix Bello.

El jueves de 8:30 a 9:30 será el turno de las Prácticas de Yoga suave; de 9 a 10 el Taller de Macramé (PAMI) a cargo de Lorena Cardozo; de 11 a 13:30 el Taller de Juegos Teatrales del Profesor Félix; de 14 a 16 el Taller Literario del Profesor Leandro Aprile (PEBA); y en mismo horario el Taller de Braille a cargo del Profesor Dr. José “Pepe” García.

Finalmente, el viernes de 9 a 11 se brindará el Taller de Idioma Italiano A2 y de 11 a 12 el Taller de Idioma Italiano B1 coordinados por la profesora Silvia Bellantuono; de 11 a 12 el Taller de Tecnología para personas mayores (PAMI) a cargo de Pamela Niz; de 13:30 a 15:30 el Taller textil con la Profesora Karina Ríos y de 15:30 a 17 Estimulación Cognitiva con lo profesora María del Carmen Del Baggio, de UPAMI. Finalmente, de 15.45 a 17 el Taller de Gimnasia (PAMI) a cargo de María Lilia Juárez Aragón.



Actividades y eventos

Dentro de las actividades especiales, se destaca el miércoles 10 a las 14 la exhibición del trabajo anual del grupo del yerno a cargo de Félix Bello denominado “Yerno” e inspirado en una obra de Patricia Suárez. Entrada gratuita con alimento no perecedero.

También el lunes 15 de 14 a 16 será el Cierre de talleres PAMI, con una muestra final del taller de pintura y una merienda a la canasta. Entrada gratuita.

El jueves 18 a las 8:30, se desarrollará la práctica abierta de yoga integral con el grupo de yoga de los jueves a cargo de la Prof. Elizabeth Campannello, que invitan a la comunidad a participar de la clase y compartir un desayuno a la canasta. Para asisitir, se recomienda llevar ropa cómoda, botella de agua y una colchoneta o manta para el piso. Entrada gratuita.

A las 14 se llevará a cabo la presentación de la obra literaria de Marianela Bessio, en el cierre del Ciclo literario a cargo de Prof. Esmeralda Longhi Suarez. Adhiere la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires Filial Mar del Plata y fue declarado de interés cultural por el EMTURYC. Entrada gratuita.

