Agradable y con sol: cómo estará el clima este jueves 16 de octubre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada agradable y con un leve descenso en la máxima: será de 21 grados.

Luego de un miércoles soñado en la ciudad, con temperaturas de hasta el 25 grados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima un jueves agradable y con sol.

Para la mañana se esperan 14 grados, con cielo mayormente nublado y vientos que soplarán a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector sur.

Asimismo, en la tarde, se anticipan 21 grados, pico máximo del jueves en Mar del Plata. Además, la intensidad de los vientos incrementará a entre 23-31 km/h.

Por último, en la noche, se aguardan por 16 grados y un cielo parcialmente nublado.

