Agridulce triunfo del Gobierno en Diputados: sancionó el Presupuesto 2026 pero no logró aprobar un capítulo clave

Hubo negociaciones para sostener el artículo 75. La Casa Rosada incluyó la coparticipación de CABA y un aumento de fondos para el Poder Judicial pero el capítulo entero cayó rechazado. El texto ahora será girado al Senado.

El Gobierno Nacional logró en la madrugada de este jueves que la bancada de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados de la Cámara de Diputados dieran media sanción al Presupuesto 2026 pero no pudo derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario.

El proyecto con media sanción de Diputados pasará al Senado donde el oficialismo espera convertirlo en ley antes de fin de año. Y si lo logra, será el primer Presupuesto de la gestión Milei, ya que durante los últimos dos años prorrogó la norma de 2023.

Para la aprobación del texto en general LLA contó con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas disidentes de Elijo Catamarca (que responden al gobernador Raúl Jalil), los tucumanos de Independencia (del gobernador Osvaldo Jaldo), los siete diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones), la diputada de La Neuquinidad (del gobernador Rolo Figueroa), un diputado de Por Santa Cruz (gobernador Claudio Vidal), y los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo (gobernador Marcelo Orrego).

Los legisladores peronistas, de Encuentro Federal y la izquierda rechazaron el proyecto. Provincias Unidas se abstuvo pero tuvo un rol importante al inicio de la sesión cuando Nicolás Massot, Miguel Pichetto y un grupo de diputados de Córdoba ayudaron a alcanzar el quórum.

No obstante, al momento de la votación en particular, algunos aliados del gobierno se negaron a respaldar el artículo 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.

El proyecto Ley de Presupuesto Nacional 2026 del oficialismo prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, con una inflación anual del 10,1% y un dólar que, en diciembre del año próximo llegaría a lo $1.423 (este miércoles casi llegó a los $ 1.500).

Metas poco realistas

Además, en la norma se prevé que el superávit primario será del 1,5% del PBI y el financiero, del 0,2%. También estiman que las exportaciones crecerán 10,6% y deroga las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa. Desde la oposición insistieron en que las previsiones no son realistas ya que, por ejemplo, el dólar terminaría el 2026 por debajo del tipo de cambio actual.

El artículo que concentró la mayoría de las críticas fue el 75, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. Justamente por ese motivo el oficialismo propuso que la votación en particular sea por títulos enteros (agrupan varios artículos).

Fuente: Ámbito

