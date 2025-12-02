Aguinaldo: inversiones para comenzar a planificar el 2026

Llega diciembre y se aproxima el aguinaldo para quienes trabajan en relación de dependencia. Un primer buen consejo es “no malgastarlo”, pero si optas por maximizarlo la alternativa más inteligente es invertirlo.

El calendario marcará diciembre este lunes, y con él llegarán las fiestas de fin de año, los balances, nuevos objetivos a cumplir y hasta seguro el comienzo de la planificación financiera 2026.

Pero hay más. A mediados de mes, también llegará el aguinaldo para quienes trabajan en relación de dependencia. Pesos “extra” que siempre son bienvenidos (sin importar la coyuntura) y que un primer buen consejo es “no malgastarlo”.

Las alternativas sobre cuál es la mejor opción, sin dudas, dependerán de la situación particular de cada persona. Puede ser válido saldar una deuda pendiente, un consumo postergado y necesario, o bien invertirlo para potenciar esos ingresos complementarios y cumplir una meta a futuro. De hecho, lo que no puede pasar -aún en un marco de inflación controlada- es no hacer nada. El costo de oportunidad de dejar estos pesos inmovilizados siempre es creciente.

Por ello, y si la meta es buscar maximizarlos, la decisión de invertirlo (dentro de las posibilidades de cada uno) es la más inteligente. Pero ¿en qué activo? Y la respuesta acá no es única.

El mercado ofrece diferentes alternativas, y para encontrar cuál es la que mejor se adapta al objetivo que se busca, se debe definir (al menos) tres claves previamente: qué nivel de riesgo estoy dispuesto a asumir -factor que depende de mi perfil como inversor-, cuál es mi horizonte (corto, mediano o largo plazo); y el monto de capital (ahorros) disponibles dado que algunos activos tienen, o se recomienda, un mínimo de inversión para ser eficiente.

Ahora bien, para comenzar a despejar esta ecuación, podemos buscar eliminar la tercera variable y enfocarnos en un vehículo que nos soluciona este punto: los FCIs (Fondos Comunes de Inversión). Una opción que requiere mínimo nivel de inversión, pero que además cumple con la premisa de ser eficiente al ofrecer diversificación, tener una administración de expertos y múltiples estrategias (según el riesgo y el plazo que cada uno tenga).

Cuatro opciones a tener en cuenta (según horizonte y perfil)

Incluso sin perder más tiempo, y teniendo en cuenta esas dos últimas variables, encuadremos algunas alternativas concretas para estos pesos -entendiendo igualmente que la oferta es mucho más amplia, y dependerá de la moneda y objetivo-.

Money Markets: Es una opción sin riesgo mercado, liquidez inmediata y para esos pesos de muy (muy) corto plazo. Por ejemplo, una alternativa para no perder poder de compra, si los voy a necesitar para los regalos del “arbolito” o unas vacaciones a fin de año. Sus TNAs indicativas se ubican hoy en la zona de 22/24%, y aunque está cayendo (siguiendo las tasas del sistema), son una buena opción si lo que tengo son días o semanas.

Renta Fija Corto Plazo: Algo de riesgo (poco), para un plazo de 30 a 90 días en promedio, y con Tires de referencia promedio entre 38/45% -por arriba de un plazo fijo-. Hoy estos fondos están siendo favorecidos por los flujos, en un escenario de mayor estabilidad financiera y la búsqueda de un poco más de rentabilidad. Una interesante alternativa para buscar una tasa real positiva en los próximos meses.

Retorno Total: Son carteras en donde el administrador (la Sociedad Gerente que decide la inversión) tiene mayor discrecionalidad. El inversor asume un mayor riesgo que las anteriores, pero con la ventaja de que siempre hay alguien detrás que no está tan limitado en los activos, y tiene la flexibilidad para adaptarse a la coyuntura en pos de buscar ese mayor retorno potencial (en tiempos buenos) y la cobertura necesaria (en los malos). Son opciones recomendadas para horizontes de largo plazo, y una estrategia atractiva para comenzar a pensar en aquel objetivo mayor a unos años, o incluso ya un fondo para el retiro.

Renta Variable: Fondos que invierten en acciones argentinas (más allá, que pueden o no combinar con CEDEARs, en lo que permite la regulación). De las cuatro alternativas, la más agresiva -en otras palabras, no se debe tener miedo a ver caer en algún momento quizás el capital-. Por ende, exige la necesidad de un horizonte de largo plazo, ya que no es una opción si necesitas esos pesos en poco tiempo. Si la expectativa es que Argentina logre un crecimiento sostenido en los próximos años, es una atractiva opción para inversores que les guste la adrenalina y lo vean para armar una cartera de largo plazo.

¿Ya sabés cuál es tu mejor opción? Acordate dos puntos: lo primero es que “lo que no podés hacer, es no hacer nada”, y lo segundo conocer todas tus opciones para tomar la mejor decisión.

Sin ir más lejos, si no te sentís cómodo con los pesos, y buscas dolarizarte, los FCIs también son una alternativa (pudiendo acceder desde allí a diferentes estrategias y perfiles de inversión distintos)

