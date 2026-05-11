AHORA SÍ! CALAMARO SE PREPARA PARA MAR DEL PLATA

El emblema de la música popular argentina brinda un show recorriendo toda su carrera en esta nueva etapa, durante dos horas, con canciones emblemáticas.

Faltan apenas 5 días para que Mar del Plata reciba una vez más en su historia a Andrés Calamaro en el Estadio Polideportivo, de la mano de su gira «Como Cantor», con la cual viene recorriendo el país.

Tras colmar los estadios de Santa Fe, Corrientes, Neuquén, Mendoza y Córdoba, el próximo 15 de mayo a las 21 arribará a nuestra ciudad como primer destino de la Provincia de Buenos Aires para disfrutar de «el Salmón» explorando una dimensión más esencial y profunda de su obra. Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.

Los últimos tickets disponibles para la fecha se pueden conseguir a través de Allaccess (6 cuotas con Banco Macro) y en efectivo y sin cargos por servicio en el local de Exact Element de Belgrano y Diag. Pueyrredón de 10 a 19 hrs, de Mar del Plata.

Temas como “Todavía una canción de amor”, “Mi Gin Tonic”, “Cuando no estas”, “Pasemos a otro tema”, “Loco” y “Crimenes perfectos”, sonarán dentro de una playlist muy diferente a la que compartió en 2024, por lo cual tanto para los fanáticos como para el público general, será sin dudas un show diferente, una nueva noche para encontrarse con una buena parte de lo mejor de Andrés Calamaro.

Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que perdió y lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.

TOUR “COMO CANTOR”:



8 de mayo — Córdoba — Plaza de la Música

15 de mayo — Mar del Plata — Estadio Polideportivo Mar del Plata

17 de mayo — Bahía Blanca — Dow Center

26 de mayo — Buenos Aires — Movistar Arena AGOTADO

27 de mayo — Buenos Aires — Movistar Arena AGOTADO

3 de junio — Buenos Aires — Movistar Arena AGOTADO

8 de junio — Buenos Aires — Movistar Arena

31 de mayo — Montevideo — Antel Arena

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