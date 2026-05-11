Aumentó el costo de la construcción: casi dos millones de pesos por metro cuadrado

El costo de la construcción registró fuertes incrementos durante abril, impulsados principalmente por la suba de la mano de obra y los materiales, según el último informe elaborado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 (CAUBA 9).

El Índice del Costo de la Construcción y Variación de Precios (ICC9), una herramienta técnica desarrollada por el distrito para medir la evolución de los valores del sector en la región, reflejó un aumento mensual del 4,9% en el segmento de viviendas y del 3,3% en edificios.

De acuerdo con el reporte, el modelo A1 correspondiente a viviendas mostró un incremento explicado por una suba del 5,1% en el capítulo Mano de Obra y del 4,6% en Materiales.

Con estos valores, el costo de construcción en el Distrito 9 alcanzó los $1.807.604,56 por metro cuadrado, sin incluir IVA, honorarios profesionales, costo del terreno, costos jurídicos ni utilidades empresariales.

Además, el índice general, cuya base 100 corresponde a mayo de 2025, se ubicó en 123,6 puntos, reflejando la evolución acumulada desde la implementación de la medición.

En tanto, el modelo B1, correspondiente al sector edificios, registró un incremento mensual del 3,3%, también motorizado principalmente por el aumento en mano de obra.

En este caso, el área laboral subió 5,1%, mientras que los materiales avanzaron 1,3%.

El informe detalló que el costo de construcción para edificios se ubicó en $1.836.141,29 por metro cuadrado, sin contemplar IVA, honorarios, terreno, gastos jurídicos ni rentabilidad empresaria.

El índice general para este segmento alcanzó los 122,9 puntos, consolidando la tendencia alcista que viene mostrando el sector desde mediados de 2025.

Desde el CAUBA Distrito 9 destacaron que el ICC9 busca convertirse en una referencia técnica regional para profesionales, desarrolladores y actores vinculados a la actividad de la construcción.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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