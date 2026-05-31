Ahora sí: la Selección Argentina viajó a Estados Unidos y espera su debut en el Mundial 2026

Una gran parte del plantel que conforma la lista de 26 convocados partió en la noche del sábado hacia Kansas City, donde la Albiceleste hará base de entrenamiento para los amistosos y casi toda la Copa del Mundo.
La ilusión vuelve a reinar en las calles de la Argentina. Casi cuatro años después. sin tanta presión, la Selección irá en busca de otra Copa del Mundo, del bicampeonato para poder hacer historia. Ya con todos los jugadores liberados de las competencias con sus respectivos clubes, una gran parte del plantel que se encontraba en el país partió rumbo a Estados Unidos. Un viaje hacia la gloria.
La lista de 26 convocados está confirmada y serán los que estén a disposición de Lionel Scaloni en todo el torneo, siempre y cuando no haya alguna modificación de último momento por lesiones o imprevistos. En Kansas, el equipo nacional hará base durante la mayor parte del Mundial y realizará su primera concentración para el debut el próximo 16 de junio ante Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium.