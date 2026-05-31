Tortas negras, pastelitos y miel: tres fiestas bonaerenses con identidad y sabores criollos

La provincia de Buenos Aires se convierte en el escenario de tres celebraciones que resaltan las historias familiares, el trabajo artesanal y los productos que definen la tradición de sus pueblos

Durante el mes de junio, la provincia de Buenos Aires se convierte en el escenario de tres celebraciones que resaltan las historias familiares, el trabajo artesanal y los productos que definen la tradición de sus pueblos. Estas festividades, centradas en las tortas negras de General Lavalle, los pastelitos de Gómez y la miel de Azul, ofrecen una mirada profunda al entramado productivo y a la vida comunitaria del interior bonaerense.

General Lavalle y la mística de la torta negra

A 310 kilómetros de la Capital Federal, la localidad de General Lavalle se prepara para la 8° Fiesta Regional de la Torta Negra, que se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de junio con entrada gratuita. El epicentro del evento será la histórica Panadería Del Pueblo, fundada en 1959 por Antonio Latchuk, quien convirtió este producto en un emblema regional.

A diferencia de las facturas con influencia europea, la torta negra de Lavalle tiene un origen criollo, elaborada con grasa y una masa apenas salada que contrasta con el dulzor del azúcar negra. Jorge Latchuk, parte de la tercera generación a cargo del negocio, afirma que “probar una de nuestras tortas negras es saborear una parte de la historia”. Durante estas fechas, la producción artesanal en hornos a leña supera las ciento cincuenta docenas por día.

Gómez: pastelitos con sabor a hogar

En el municipio de Brandsen, la localidad de Gómez celebrará la 4° Fiesta del Pastelito el domingo 7 de junio en el predio de su Estación. La jornada, que incluye un concurso al mejor pastelito y espectáculos folklóricos, busca visibilizar a los emprendedores locales.

Entre las historias destacadas se encuentra la de Aida Fillol, de “Abuela Iaia”, quien mantiene viva la receta de su madre. Para muchos productores locales, el pastelito no es solo un postre, sino un vínculo con la infancia y la herencia familiar. El evento contará con un “Paseo del pastelito”, donde se ofrecerán variedades de diferentes sabores y regiones del país.

Azul: el corazón del polo apícola nacional

Finalmente, los días 12 y 13 de junio, la ciudad de Azul será sede de la Expo Miel 2026, en el marco de la 37° Fiesta Provincial y la 28° Fiesta Nacional de la Miel. Este evento reunirá a más de ochenta productores y ofrecerá charlas técnicas sobre sanidad, manejo de colmenas y comercialización.

La relevancia de esta fiesta se sustenta en cifras contundentes: Argentina es el quinto productor mundial de miel y el cuarto exportador, con más del 90% de su producción destinada al mercado externo. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de productores del país, produciendo mieles que se distinguen por su variedad floral, como el trébol blanco, eucalipto y naranjo.

Estas celebraciones demuestran que la gastronomía bonaerense es mucho más que sabor; es un reflejo del trabajo, la identidad y el espíritu de una provincia que se mantiene viva a través de sus tradiciones.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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