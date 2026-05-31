Programación de junio en Villa Mitre

El Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili” presenta su programación mensual con muestras permanentes y temporarias sobre la historia de Mar del Plata, junto a una oferta de talleres y cursos abiertos a la comunidad.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa la programación cultural para el mes de mayo del Archivo Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili”, también conocido como Villa Mitre. El espacio, dedicado a la preservación y difusión del patrimonio histórico local, combina durante este período exposiciones, actividades formativas y arte en vivo.

El Museo (ubicado en Lamadrid 3870) funciona de lunes a viernes de 9 a 16, con entrada libre y gratuita los días martes. Los sábados y domingos abre de 14 a 18 y los feriados del 15 y 20 de junio el museo permanecerá cerrado .La entrada general tiene un valor de $4.200, mientras que estudiantes y jubilados abonan $3.100.

La muestra permanente “Mar del Plata en fotos y postales (1914–1932)” ofrece un recorrido histórico y urbano por el crecimiento de la ciudad. A través de fotografías y objetos de época, el visitante puede conocer los orígenes de Mar del Plata, el desarrollo de la villa balnearia y la transición hacia el turismo de masas que transformó su paisaje, incluyendo aspectos de arquitectura, urbanismo, usos, costumbres y vestimenta.

También estará presente la muestra temporaria “Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950”, que exhibe la moda e indumentaria del siglo XX, incluyendo ajuar y accesorios vinculados a quienes veraneaban en la ciudad durante esos años.

Talleres y cursos

El curso-taller de Proyectos Fotográficos, coordinado por Alejo Sánchez, funciona los sábados de 16 a 18, con un valor mensual de $70.000.

Los domingos a las 18.30, María del Rosario Díaz conduce el espacio de Meditación.

Actividades especiales

El sábado 13 de junio a las 20 Luciana Teixidó interpretará en piano y voz covers estilo pop-melódico de las décadas del 70 y 80 y algunas canciones de su autoría.

El domingo 14a las 17 tendrá lugar “Cuerdas y fagot en concierto”con obras de Mozart , Piazzolla y Rovira. Con las interpretaciones de Paula Diel y Aron Kemelmajer en violines; Diego Barraza en viola, Emma Chacon Oribe en cello y Gerardo Gautin en fagot.

Por último, el domingo 21 de junio a las 18 será el turno de «Retazos de la historia obrera», donde un historiador y un director de cine se proponen realizar videoclips de un disco de seis temas producido por Palo Pandolfo. El álbum , presentado por Lalo Mir, responde a un proyecto integral que invita a pensar trazos de la historia obrera de la Argentina entre fines del siglo XIX y mediados del XX.

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