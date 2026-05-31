Desde la costa hasta las sierras: los 8 pueblos argentinos que compiten entre los más lindos del mundo

Son ocho los elegidos para representar al país en el certamen internacional organizado por Naciones Unidas en la edición 2026: uno de ellos pertenece a una región inédita. A fin de año se conocerán los ganadores.

Por primera vez, una encantadora localidad situada en la costa de Buenos Aires, sobre el océano Atlántico, participará del certamen Best Tourism Villages organizado por Naciones Unidas. Se trata de Mar de las Pampas, que resultó una de las aldeas seleccionadas por el país para competir entre las más lindas del mundo.

Hay otros siete candidatos de diversos rincones de la geografía argentina: Cachi, en Salta, es el único pueblo que se repite respecto de los postulados en ediciones anteriores. Se suman a la lista Villa General Belgrano, en Córdoba, Zenón Pereyra, en Santa Fe, Tafí del Valle, en Tucumán, Puerto Pirámides, en Chubut, Villa Sanagasta, en La Rioja y El Trapiche, en San Luis.

Puerto Pirámides, desde los miradores en altura al entrar al puebloTadeo Bourbon

Cardón gigante en Tafí del Valle, Tucumán

El país presentará los ocho pueblos seleccionados ante un comité de Naciones Unidas Turismo, que a fin de año dará a conocer su veredicto entre cientos de aldeas postuladas en el mundo como mejores villas para el turismo.

Mar de las Pampas tiene menos de mil habitantes permanentes. El pequeño caserío comenzó a desarrollarse en 1957 con el desafío inicial de fijar las dunas y forestar la zona balnearia comprendida entre Mar Azul y Las Gaviotas. La aldea de arquitectura baja, playas amplias y ambiente bohemio conserva la mayoría de las calles de arena.

Tiene restaurantes de alta cocina y es ideal para caminatas en los bosques de pinos, acacias, eucaliptus y cipreses. La excursión al Faro Querandí, una reserva natural a tan sólo 5 kilómetros del pueblo, es un imperdible: hay 21 kilómetros de costa resguardados como ecosistema.

Mar de las Pampas, la primera localidad elegida de la costa bonaerenseSofia Lopez Mañan

Cachi se destaca como un apacible pueblo blanco en los Valles Calchaquíes, a 160 kilómetros de Salta capital. Está rodeado por el imperdible Parque Nacional Los Cardones y mira al cordón de montaña denominado Nevado de Cachi.

Nevado de Cachi, entre cardones.

La Iglesia San José y el museo arqueológico, que guarda testimonio de la cultura diaguita-calchaquí, forman un singular atractivo en la plaza central. En las afueras hay bodegas y emprendimientos de productos regionales, como pimentón.

Existe allí un ovnipuerto único en el país, construido por un ciudadano suizo ante el gran avistamiento de luces similares a objetos voladores no identificados en sus cielos diáfanos.

La estrella principal del ovnipuerto Estrella de la EsperanzaDavid Zuleta

Villa General Belgrano, la localidad más turística del valle de Calamuchita, es una aldea fundada por inmigrantes alemanes en 1932, a 88 kilómetros de la capital de Córdoba. Se distingue por sus construcciones de estilo bávaro, con casas de madera y piedra. Conserva tradiciones y comidas típicas de emigrantes centroeuropeos (gulasch mit spätzle, chucrut, embutidos típicos), tiene tradición en elaboración de cervezas artesanales y una fiesta -el Oktoberfest- que convoca multitudes cada octubre, desde 1964.

La Torre de Villa General Belgrano, con la cúpula restaurada en 2019Paula Teller

Sobre la calle principal –Julio Argentino Roca– se impone la Torre del Reloj y se puede subir a ella trepando sus 98 escalones en caracol.

En plan trekking, el sendero cerro La Virgen vale el esfuerzo de enfrentar sus 1.300 metros –no demanda más de 40 minutos– y la recompensa es la panorámica que se tiene de buena parte del valle. Además, hay un tranvía que funciona como museo itinerante y recorre los hitos de la arquitectura.

Villa Sanagasta está situada a 30 km de la ciudad de La Rioja. Tiene menos de tres mil habitantes, un parque geológico y forma parte de la Ruta de los Dinosaurios, que lo vincula con el Parque Nacional Talampaya.

El parque de dinosaurios de Villa Sanagasta tiene ocho réplicas en tamaño naturalMariana Roveda

Entre los caminos rurales se destaca la Ruta del Vino, que incluye un bus enoturístico. Otros de sus atractivos son la imagen de una virgen India en su capilla y el parque temático Cueva de las Brujas, un conjunto de cavernas asociadas a relatos, creencias y leyendas locales como La Salamanca, una creencia popular vinculada a la magia y música. En verano, un imperdible es el dique de Los Sauces.

Dique en Sanagasta, La Rioja.

El Trapiche es un pequeño pueblo de menos de tres mil habitantes, a 39 kilómetros de la capital de San Luis. Tiene como atractivo el paraje Siete Cajones, una serie de piletones naturales profundos, y un embalse que es área natural protegida.

Su fundación data de 1792, ligado a un molino, y posee patrimonios arqueológicos prehispánicos.

Río de los Siete Cajones, El Trapiche, San LuisArchivo – Municipalidad de El Trapiche

Zenón Pereyra, a 130 kilómetros de la capital de Santa Fe, es una localidad signada por su impronta masónica: hay un circuito de 33 calles y 26 edificios con símbolos ligados a esta organización. El pueblo fue fundado en 1891 y debe su nombre a Don Zenón Pereyra (1842-1902), un destacado empresario, cofundador del Banco de la Provincia de Santa Fe y masón de grado 33.

Galpón en Zenón Pereyra, Santa Fe.

Tafí del Valle está enclavado en los valles calchaquíes, a 107 km de San Miguel de Tucumán. Combina yungas, cerros, valles áridos, cardonales centenarios, ríos, cascadas y el dique La Angostura. Posee sitios arqueológicos milenarios, museos y estancias jesuitas. El museo Jesuítico la Banda está dentro de una estancia construida por los jesuitas en 1718 y forma parte del Camino de los Jesuitas.

En la reserva provincial de los Menhires se encuentran grandes monolitos pétreos que fueron tallados por los habitantes del valle de Tafí hace más de 2.000 años, vinculados a rituales de fertilidad, territorialidad o culto a deidades naturales. Hay además una ruta de artesanos donde ver tejidos, hilados y cerámicas de la zona.

Puerto Pirámides, en Chubut, es una pequeña localidad dentro del área protegida Península Valdés, ubicado a 94 Km de la ciudad de Puerto Madryn. Surgió a comienzos del siglo XX vinculado a la actividad del histórico Tren Salinero pero, con el tiempo, transformó su matriz productiva desde la explotación hacia la preservación ambiental. Y llegó a ser reconocida como patrimonio de la Unesco.

Cola de ballena franca en Puerto PirámidesMauro V. Rizzi

Es reconocida mundialmente por el avistaje de la Ballena Franca Austral, especie que llega cada año para reproducirse y criarse en las aguas del Golfo Nuevo. Alberga una rica biodiversidad donde conviven lobos y elefantes marinos, orcas, delfines, aves y fauna terrestre en su hábitat natural.

Algunas de las casas históricas de Puerto PirámidesTadeo Bourbon

La iniciativa Best Tourism Villages (BTV) impulsada por ONU Turismo ha distinguido a la Argentina por varios de sus candidatos en los últimos años. Ya existen ocho pueblos considerados entre los más lindos del mundo: Caspalá y Maimará (Jujuy); La Carolina (San Luis); Trevelin y Gaiman (Chubut); Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes); Copahue- Caviahue (Neuquén) y Villa Tulumba (Córdoba). En tanto, San Javier – Yacanto (Córdoba) y Campo Ramón (Misiones) tienen un upgrade.

El anuncio de los nuevos ganadores tendrá lugar a principios de diciembre. Argentina se postuló ante Naciones Unidas Turismo para ser país anfitrión de la entrega de esos reconocimientos.

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