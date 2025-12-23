¿Ahora sí llueve? Cómo estará el clima este martes 23 de diciembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó tormentas aisladas a partir de la tarde, en un día con altas temperaturas.

Después de un lunes que amagó a ser nublado y al final fue un día de playa, este martes 23 de diciembre parece que sí habrá nubes y precipitaciones en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará mayormente nublado a la mañana, pero a partir de la tarde habrá tormentas aisladas, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia.

La temperatura será bastante elevada: 25° C a la mañana, una máxima de 28º C por la tarde y 18° C al anochecer.

En cuanto al viento, estará bastante intenso y cambiante. Primero soplará del oeste a 23-31 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 km/h. Luego, a la tarde, virará al sudoeste a 13-22 km/h, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

Finalmente, a la noche el viento provendrá del sudeste a 7-12 km/h.

Fuente: Mi8

