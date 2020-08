AJB Mar del plata: Irresponsable decisión de la Corte

Cediendo a la presión del Colegio de Abogados y las corporaciones, la Corte ofrece como moneda de cambio la salud de las y los judiciales en aras de mantener la ficción del “servicio de justicia”.

«En el día de hoy mediante la resolución SC nro 819/20, la Suprema Corte dispuso el restablecimiento pleno del servicio de Justicia en la cabecera del del departamento judicial de Mar del Plata a partir del 24 de agosto.

Cómo nos tiene acostumbrados la parte empleadora, se trata de una decisión unilateral, inconsulta y aislada de la realidad que vive hoy la ciudad de Mar del Plata, disponiendo una apertura total de actividades jurisdiccionales once días antes de la fecha propuesta. Esta decisión no tiene en cuenta la realidad epidemiológica de la ciudad, que se calcula a fin de mes llegaría a los 3 mil contagios de Covid – 19. Una ciudad que durante el mes de julio y lo que va de agosto mostró un crecimiento exponencial de los contagios e indicios ciertos de circulación comunitaria del virus. A la velocidad actual de contagios es posible dentro de once días se haya duplicado el número de enfermxs.

Nada de esto parece importarle a la Corte. Ni siquiera el deplorable estado de los edificios del Poder Judicial en la ciudad, con puestos de trabajo hacinados, sin ventilación ni luz natural, sin barreras de protección adecuadas para la mesa de entradas, sin salas de audiencias en condiciones de respetar el distanciamiento, sin custodia, sin termómetros, sin limpieza y desinfección adecuadas. Con problemas para la distribución de equipos de protección personal, sin protocolos de prevención para grupos ocupacionales que desarrollan tareas fuera de sede, etc, etc.

Mientras la Corte hace su juego a espaldas de las y los trabajadores, el Ministerio de Trabajo de la provincia mira hacia otro lado, renunciando al poder de policía en materia laboral que le otorga la Constitución provincial.

Ante esta situación solo nos queda manifestar a nuestrxs compañerxs que si los y las trabajadores no nos protegemos, no nos cuida nadie. La AJB como entidad sindical que nuclea a empleadxs, peritos y funcionarios del Poder Judicial recorrerá cada edificio para verificar que se cumplan con las medidas de prevención del Covid – 19 y en caso que eso no suceda, dispondrá la medida de retención de tareas con abandono de los lugares de trabajo, dando con ella cobertura legal y gremial a todxs aquellxs que no estén dispuestxs a arriegar la salud y la vida suya y de su familia por la irresponsabilidad de unos pocos.

Sin lucha, no hay derechos!»

