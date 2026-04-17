El Municipio presenta una variada agenda cultural y recreativa para este fin de semana

La programación incluye visitas guiadas en la Casa sobre el Arroyo por el Día Internacional de los Monumentos, conciertos de Candlelight en el Teatro Colón y encuentros musicales en el Palco de los Músicos.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa las actividades destacadas que se llevarán a cabo este fin de semana en diferentes escenarios de la ciudad. La agenda propone un recorrido por el patrimonio histórico, la música clásica y las nuevas tendencias culturales.

Por su parte, la cartelera del Teatro Colón contará con una doble función de Candlelight el viernes a las 19 y a las 21. Este espectáculo ofrece una experiencia única a la luz de las velas y música en vivo de Coldplay y Ed Sheeran. Asimismo, el sábado a las 20 se presentará la Orquesta Municipal de Tango, brindando un espectáculo con lo mejor del género ciudadano.

En el marco del Día Internacional de los Monumentos, la Casa sobre el Arroyo abrirá sus puertas el sábado de 10 a 14. Durante la jornada se realizarán visitas guiadas con el objetivo de que el público pueda conocer en profundidad los detalles de este monumento nacional, referente de la arquitectura moderna.

Finalmente, el Palco de los Músicos de Plaza San Martín (San Martín y San Luis) también será sede de encuentros al aire libre el día sábado. La actividad iniciará a las 13 con la presentación de ¡PRIM! Homenaje a Los Chalchaleros y continuará a las 15 con un encuentro de K-Pop, destinado al público joven y seguidores del género.

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