Preocupación por cupo completo en Hogar Nazareth: “No llegó el invierno y la demanda está al máximo”

Desde Cáritas y la Diócesis de Mar del Plata advierten un agravamiento de la realidad social. Piden por ayuda para sostener el proyecto.

Los 45 cupos del Hogar Nazareth, que brinda techo y comida a personas en situación de calle, están cubiertos y el dato implica preocupacion para la Diócesis de Mar del Plata y Cáritas frente a un momento del año en el que tienen mucha más gente a su cargo de la que ees habitual.

El sacerdote Sebastián Vercellone, vicepresidente de Cáritas en la jurisdicción, confirmó que esta situación el realmente “desafiante” para la institucion e insistió que se vive con preocupación. “No llegó el invierno y la demanda ya está al máximo”, dijo a Teleocho Informa mientras terminaban de cenar las personas que tienen lugar asegurado por estos días.

Explicó que este número de pedidos de plazas se acrecentó con gran cantidad de gente que tiene problemas para disponer de ingresos suficientes que le permitan hacerse cargo de su propia vivienda “No llegan a pagar el alquiler y se ven forzdas a la situación de calle”, detalló el religioso.

“Los índices no terminan de reflejar la realidad”, dijo sobre datos oficiales que en las planillas ofrecen datos alentadores en términos de disminución de la pobreza pero aquí, en el día a día y entre la gente, se advierte que la problemática no solo está viva sino que se advierte un agravamiento. “Uno habla con conocidos y pronto conoce lo que está pasando”, señaló sobre la cuestión.

Refirió en particular a un panorama que se hace más notorio a medida que se recorren los barrios y se constata que hay mucha más gente que la está pasando mal y no consigue cubrir sus necesidades.

En cuanto al Hogar Nazareth explicó que tiene capacidad para 45 personas a quienes recibe cada tarde, después de 18.30, con una merienda. Luego se pueden duchar, participar de alguna actividad lúdica o tipo taller y por la noche cenar. Este jueves por la noche fueron tallarines con salsa bolognesa. Luego van a descansar y por la mañana, luego de desayuno, abandonan el lugar.

Frente a esta demanda reconoció Vercellone que hay mayores costos por afrontar en un contexto en el que se hace difícil hacerse de fondos. Por eso remarcó la posibilidad de ayuda, siempre abierta desde cáritas. Aseguró que “con cinco mil pesos” se puede dar alojamiento y tres comidas a una persona que está en situación de calle. Entonces invitó a la comunidad a sumr donaciones, que se pueden gestionar mediante llamados a la línea 74-2000

Fuente: Ahora Mar del Plata

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