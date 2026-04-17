Julio Bocca y el Ballet Estable apuestan por los jóvenes con entradas súper accesibles en el Teatro Colón

El Programa Mixto que incluye un clásico como ‘La consagración de la primavera’ y dos piezas contemporáneas, se presenta a partir del 7 de mayo y ofrece una función exclusiva con precios populares para menores de 30 años

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Bocca, presenta el regreso de ‘La consagración de la primavera’ y dos estrenos argentinos: ‘Aftermath’ y ‘Come in’

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Bocca, anunció un Programa mixto que se estrenará el jueves 7 de mayo y amplía la política de beneficios para el público sub 30 con una función especial de localidades generales a 30 mil pesos, mientras que el sector Paraíso tendrá un valor de 15 mil pesos para menores de 30 años, según informó el coliseo porteño. El ciclo, que reúne tres obras de los siglos XX y XXI e incluye dos estrenos argentinos, busca reforzar la presencia de jóvenes en la sala principal del teatro.

La función con beneficios para el segmento sub 30 se realizará el martes 12 de mayo, replicando la estrategia que, el 3 de septiembre de 2025, agotó los tickets de la ópera Werther y congregó una cantidad inusual de espectadores jóvenes con una tarifa única de 30 mil pesos. El teatro señaló que aquella convocatoria marcó un punto de inflexión en la política de acceso y “llenó la sala de una energía renovada, distinta a la habitual”. A partir de esa experiencia, el Ballet Estable apunta a consolidar el esquema de precios diferenciales para jóvenes como un eje de su programación anual.

El Programa mixto incluye el regreso de La consagración de la primavera, que el ballet estrenó originalmente en 1966, junto a dos piezas contemporáneas: Aftermath, con coreografía de Demis Volpi y música de Michael Gordon, y Come in, creada por Aszure Barton sobre música de Vladimir Martynov. Aftermath se caracteriza por una escritura coreográfica de gran intensidad física, mientras que Come in enfatiza una exploración sensorial y orgánica del movimiento. Ambas obras tendrán estreno argentino en este ciclo.

Imagen de un ensayo de ‘La consagración de la primavera’, que se presenta en el Teatro Colón a partir del 7 de mayo

El argumento esta basado en la historia del sacrificio ritual de una joven virgen, elegida para celebrar la llegada de la primavera bailando hasta la muerte ante su tribu. Es esta historia la que condiciona a Stravinsky para diseñar una obra llena de nuevos recursos rítmicos. “La obra, según Stravinsky, una sola idea que le da identidad: el misterio de la primavera y su violenta explosión de poder creador. No hay historia en sentido estricto, sino una sucesión coreográfica”.

Las funciones están programadas para el jueves 7, viernes 8, sábado 9, martes 12, miércoles 13, jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de mayo a las 20h, y domingos 10 y 17 de mayo a las 17h. Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial del Teatro Colón, así como en la boletería presencial en Tucumán 1171, con horarios diferenciados entre días hábiles y domingos.

El ciclo recoge un diálogo entre repertorio histórico y contemporáneo, con la reposición de La consagración de la primavera tras casi seis décadas de su primer estreno local, junto a Aftermath y Come in. En un comunicado, la dirección artística subrayó que el programa busca poner en primer plano “la diversidad de lenguajes coreográficos y la vitalidad de la danza actual”, con dos estrenos argentinos como principal novedad.

La estrategia de precios diferenciales para jóvenes fortalece la renovación generacional del público del Teatro Colón

Público joven en el Teatro Colón

El Teatro Colón refuerza su apuesta por nuevas audiencias mediante la instrumentación de beneficios exclusivos para menores de 30 años en funciones específicas. El antecedente de septiembre de 2025 con la ópera Werther” demostró —según el comunicado del teatro— una alta demanda y agotamiento total de entradas por parte de “una multitud de jóvenes”, fenómeno que la administración actual busca consolidar como hito en la apertura del coliseo a nuevas generaciones.

Esta edición del Programa mixto repite la fórmula, disponiendo para la función del 12 de mayo un esquema de precios que reduce el costo de localidades generales a 30 mil pesos y habilita el sector Paraíso a 15 mil pesos para el público sub 30. El régimen excluye a otros segmentos etarios y se aplica únicamente para ese día y producción.

Fuente: Diario de Cultura

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