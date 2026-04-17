Sturzenegger dio de baja más de 900 servicios que prestaba el INTI

El INTI pasará a prescindir de más de mil servicios que servían para controlar, especialmente, a sectores de alimentación y bebidas. Críticas de los trabajadores y diputados opositores.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dispuso la eliminación de 900 servicios técnicos que ofrece el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a las pymes locales, especialmente, a sectores de alimentación y bebidas.

La medida, que pone en riesgo la salud de los argentinos, fue publicada en el Boletín Oficial. En una comunicación escueta, el Ejecutivo afirmó que se trata de «evitar la duplicación» con actividades que brinda el sector privado

«La resolución del 42/26 del @INTIargentina, con firma de su Presidente Miguel Ángel Romero, Ezequiel Capelli y Juan Pablo Intelisano da de baja casi un millar de servicios que proveía el Instituto. Aunque muchos de ellos se utilizaban muy poco, vale la pena explicar por qué se tomó esta decisión», comenzó su posteo en la red social X.

LIBERANDO TRABAS A LA INDUSTRIA. La resolución del 42/26 del @INTIargentina, con firma de su Presidente Miguel Ángel Romero, Ezequiel Capelli y Juan Pablo Intelisano da de baja casi un millar de servicios que proveía el Instituto. Aunque muchos de ellos se utilizaban muy poco,… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 16, 2026 «Para empezar, estos servicios no revestían el carácter de servicios públicos, no tenían ninguna especificidad particular (por ejemplo, testear la durabilidad de una alfombra) sino que eran insumos industriales como cualquier otro. Sencillamente, no se entiende porque en algún momento se decidió que los hiciera el Estado. Pero ese, no era el problema», continuó.

Y agregó: «El problema era que el @INTIargentina ofrecía estos servicios a un precio muy bajo, lo cual quiere decir que era el contribuyente (como decimos comúnmente “el IVA a la polenta”) el que financiaba estos servicios. En otras palabras, el servicio era un subsidio a ciertas empresas financiados por todos nosotros. No tenía épica, no tenía externalidades, era solo eso, el contribuyente pagando un insumo empresario».

La utilidad del INTI había sido defendido por la Unión Industrial Argentina (UIA), al afirmar que organismo «juega un papel estratégico para asumir nuevos desafíos productivos y de inserción internacional». Sturzenegger respondió con ironía: «Le ofrecimos que se lo queden, si tanto les gusta, pero no aceptaron».



Criticas al «desguace» del INTI

Entre los principales riesgos, los subgerentes del INTI indicaron que no hay una oferta suficiente en el ámbito privado para reemplazar los controles, que algunos de ellos afectan exportaciones y estándares internacionales y que otros tienen que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías. Además advierten sobre la irreversibilidad de la medida que implica la “pérdida del conocimiento técnico acumulado (know-how), desarticulación de equipos especializados y dificultad de reconstruccion de las capacidades en el mediano o largo plazo, con impacto directo en la infraestructura pública en relación a la calidad e innovación”.

Desde la Multisectorial de Trabajadores del INTI desmintieron varias de las afirmaciones de Sturzenegger. Advierten que no es el 12 por ciento del plantel del INTI el que verifican surtidores: “Evidentemente no leyó bien el machete que le pasaron, porque sí son 12, ¡pero son la cantidad de camionetas que realizaban las verificaciones y que involucraba a 24 de los 2300 trabajadorxs que somos en la actualidad!“, contestaron. Es decir que en lugar de ser el 12 por ciento, eran más cerca del uno por ciento y no el 12. Un error comprensible para Stuzenegger, que no tiene formación en matemáticas ni ciencias exactas.

«Sturzenegger comienza diciendo que se bajan servicios que “no tenían ninguna especificidad” y da como ejemplo un ensayo específico como el que se requiere para conocer la durabilidad de un producto”, señalaron.

“Acusa al INTI por dar servicios a precios muy bajos (como debe hacer un organismo que no busca la ganancia sino el desarrollo de un sector) y ahí rebuzna mintiendo una vez más y declama que esos servicios los paga el contribuyente. Pues no, los servicios los paga los empresarios que los requieren, por eso tienen un precio Federico, sino serían gratis”, agregaron.

La iniciativa para el recorte final también fue denunciada por Marcelo Isleño, secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo y por la diputada peronista Julia Strada. Los dos coincidieron en que el Gobierno «busca vaciar definitivamente el INTI”.

El fundamento oficial para recortar los 900 servicios a la industria local que ofrece el INTI es que “son prestaciones que la industria no reclama al INTI y que el sector privado ya ofrece a precios de mercado”.

“Milei acaba de resolver la aniquilación del INTI, busca desmantelar una herramienta clave para la innovación, la asistencia técnica y el desarrollo industrial”, dijo Strada, y agregó: “Ya lo advertimos cuando nos opusimos a la ley Bases, el gobierno está explorando la forma de vaciar los mismos organismos que supuestamente iba a preservar y hacer más eficientes”.

Esta medida no solo hizo saltar las alarmas por sus efectos futuros en la sociedad, que quedará más desprotegida ante productos sin control. Sino que también motivó las denuncias por el negocio que generará en privados, que pasarán a tener el monopolio de estos servicios, y a un mayor costo.

“Legalmente el gobierno puede decir que no elimina el INTI, pero en la práctica lo liquida, lo reduce a un mínimo incapaz de cumplir funciones”, explicó a Letra P Roberto Salvarezza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires. Y profundizó: “Deja sin asistencia técnica a gran parte del universo pyme y facilita la entrada al país de productos importados, sin control de calidad y seguridad”.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios