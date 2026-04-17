Sturzenegger dio de baja más de 900 servicios que prestaba el INTI

El INTI pasará a prescindir de más de mil servicios que servían para controlar, especialmente, a sectores de alimentación y bebidas. Críticas de los trabajadores y diputados opositores.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dispuso la eliminación de 900 servicios técnicos que ofrece el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) a las pymes locales, especialmente, a sectores de alimentación y bebidas.
La medida, que pone en riesgo la salud de los argentinos, fue publicada en el Boletín Oficial. En una comunicación escueta, el Ejecutivo afirmó que se trata de «evitar la duplicación» con actividades que brinda el sector privado
«La resolución del 42/26 del @INTIargentina, con firma de su Presidente Miguel Ángel Romero, Ezequiel Capelli y Juan Pablo Intelisano da de baja casi un millar de servicios que proveía el Instituto. Aunque muchos de ellos se utilizaban muy poco, vale la pena explicar por qué se tomó esta decisión», comenzó su posteo en la red social X.
Fuente: Diario Popular