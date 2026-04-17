Lionel Scaloni es uno de los candidatos a dirigir el Real Madrid tras el Mundial

El oriundo de Pujato aparece en la carpeta del Merengue de posibles reemplazantes para Álvaro Arbeloa, quien conduce un equipo que está a punto de terminar una temporada sin títulos.

Real Madrid tiene una lista de candidatos para reemplazar a Álvaro Arbeloa y Lionel Scaloni aparece en la misma. El entrenador oriundo de Pujato, quien demostró mucha capacidad en el ciclo histórico que lleva adelante de la Selección Argentina, es una opción atractiva para el club blanco que tiene a su técnico en la cuerda floja porque el equipo está muy cerca de terminar la temporada sin títulos.

Real Madrid inició la temporada perdiendo la Supercopa de España con Barcelona tras perder 3 a 2 en los 90 minutos, una derrota que sumó a la anterior edición donde también se habían enfrentado y hubo un mismo ganador. Después, quedó afuera de la Copa del Rey de manera temprana en octavos de final con el humilde Albacete y Bayern Múnich le puso fin a su sueño en la Champions League en la instancia de cuartos de final.

Por otro lado, Barcelona es líder de la Primera División de España con 79 puntos y Real Madrid está a nueve unidades, con solamente siete fechas en juego. Por lo tanto, el campeonato está prácticamente definido para el equipo de Hansi Flick, que es una máquina local. A menos que haya una increíble remontada, el Madrid terminará la temporada sin títulos.

Luis Díaz marcó el gol que definió la serie entre Bayern Múnich y Real Madrid.

Tras el golpe con Bayern Múnich, el presidente Florentino Pérez bajó al vestuario para hablar con los futbolistas y el cuerpo técnico. “La temporada ha sido una verdadera decepción para todos. Saben la exigencia que tiene ser jugadores el Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso porque somos el Real Madrid, pero dos temporadas sin ganar títulos es intolerable”, soltó como una bomba.

Por eso, el club evalúa varios nombres para reemplazar a Arbeloa: Jürgen Klopp (director de fútbol en Red Bull y ex Liverpool), Mauricio Pochettino (seleccionador nacional de Estados Unidos), Didier Deschamps (a cargo del combinado de Francia), Scaloni (Argentina), José Mourinho (técnico del Benfica) y Zinedine Zidane (opción prácticamente descartada por su posible vínculo con la selección francesa tras el Mundial). Estos perfiles, de acuerdo con El Mundo, responden a la exigencia de experiencia y éxito internacional que busca la entidad.

Scaloni, que buscará el bicampeonato mundial con la Selección Argentina en la Copa del Mundo de este año, finalizará su vínculo con la Albiceleste a fin de año. La Asociación del Fútbol Argentino ya advirtió que pretende renovarle hasta el Mundial de 2030 y ya hubo contactos con su representante.

Fuente: Diario Popular

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