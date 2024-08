Alberto Sileoni: «La no repitencia no significa menos exigencia»

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, estuvo presente en el 22º Congreso Nacional de Educación Privada que se desarrolla en Mar del Plata y habló sobre distintas cuestiones que forman parte de la agenda de la educación bonaerense, como la decisión de eliminar la posibilidad de que los estudiantes de la secundaria repitan y establecer un sistema de acreditación de materias.

«A mediados de año aprobamos el nuevo régimen académico por unanimidad, así que nuestra obligación como Estado es transmitir a la sociedad tranquilidad, a las familias, docentes y alumnos. La no repitencia no significa menos exigencia. Salimos de un modelo que es casi centenario en la Argentina para entrar a otro, y por supuesto agradecemos el apoyo que nos ha dado buena parte de la educación privada, porque no podríamos implementar una reforma de tal magnitud si no es con todas las escuelas», explicó a Canal 8.

Por otra parte, refirió que quieren dar espacio a las discusiones con aquellos directivos que no apoyen este proyecto. «Agradecemos mucho el apoyo que nos permite a nosotros implementar una reforma muy importante», manifestó.

Además, volvió a criticar al proyecto para declarar a la educación como servicio público esencial y que así se garantice el dictado de clases en jornadas de paro docente y nodocente. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación.

«No resuelve los temas que dice resolver. Hace cinco años que la Provincia no tiene conflictos gremiales, porque tenemos una política abierta de paritarias y todavía hay discontinuidad educativa y ausentismo docente. El régimen de declarar la educación esencial no va a evitar eso», opinó.

En esa línea, sostuvo que el Gobierno nacional debería «destinar recursos que no destina, porque deserta de sus obligaciones». «Queremos ver si podemos hacer un trabajo fuerte para todas las provincias, ya que la discontinuidad educativa no es sólo un problema bonaerense, sino nacional. Se produce por el ausentismo, tanto de docentes como de estudiantes», añadió.

Fuente: MI8

