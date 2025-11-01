Aldosivi fue contundente, ganó en el Minella y se ilusiona con la permanencia

El Tiburón de Guillermo Farré venció a Independiente Rivadavia, sumó tres puntos clave y tendrá que esperar resultados. Cómo queda la tabla anual

Pasó con éxito la primera de las últimas tres finales que le quedan a Aldosivi para poder permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino: en el Minella y por la fecha 14 del Clausura, el Tiburón venció 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza y sumó tres puntos clave.

Los dirigidos por Guillermo Farré fueron contundentes en casa y pasaron de anotar 5 goles en 13 jornadas, a convertir 3 en un mismo partido, ante una Lepra Mendocina que jugó con suplentes pensando en la final de Copa Argentina vs. Argentinos Juniors el próximo miércoles.

En una tarde ideal desde lo climático, Justo Giani cabeceó un centro de Giuliano Cerato para vencer a Agustín Lastra y poner el 1-0 a 3′ de comenzado el match.

Ya en el segundo tiempo, la ventaja aumentaría por la misma vía: un tiro libre frontal desde el círculo central enviado por Tiago Serrago fue conectado en primera instancia por Gonzalo Mottes, para que finalmente Agustín Palavecino convirtiera -también con la testa- el 2-0.

Rozando la mitad del complemento, una genialidad de Justo Giani con el taco dejó habilitado a Tobías Cervera, que definió a un costado de Lastra para pasar de ganar a golear en el Minella. Fue el primer tanto del exPlatense y Central en su retorno al Tiburón.

Aun así, los dirigidos por Alfredo Berti descontaron al instante con un cabezazo de Alex Arce, decorando el resultado en un 3-1 final.

Ganó Aldosivi: cómo quedan las tablas

Con este resultado, el conjunto del puerto se aleja de la última posición de la anual y de la tabla de promedios, alcanzando los 27 puntos, relegando a San Martín de San Juan e igualando a Godoy Cruz y a Talleres. Más allá de alejarse, necesita seguir sumando para pasar la línea de puntos de ambos equipos.

En este marco, los de Farré deberán esperar por otros resultados. Entre ellos, el clásico de Cuyo, que se jugará este domingo 18:30 en Mendoza, entre el Tomba -también comprometido- y el Santo sanjuanino.

La T, por su parte, se mide ante Vélez Sarsfield en el Amalfitani este sábado desde las 17.

El próximo compromiso para Aldosivi será en el Florencio Sola y ante Banfield, el domingo 9 de noviembre desde las 19:20.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios