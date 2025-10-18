Aldosivi perdió ante Racing 1 a 0 y está cada vez más complicado

El equipo marplatense perdió 1 a 0 ante Racing en Avellaneda, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Lleva tres partidos sin ganar y continúa último en la zona A y en zona de riesgo en los promedios

Aldosivi sumó una nueva derrota que lo deja en una situación delicada. El equipo marplatense perdió 1 a 0 ante Racing, en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol del partido fue convertido por Luciano Vietto, de penal, a los 40 minutos del primer tiempo, tras una mano del defensor Fernando Román dentro del área.

Con este resultado, el “Tiburón” sigue sin poder levantar cabeza: acumula nueve puntos, está último en la zona A y anteúltimo en ambas tablas de descenso. Racing, en cambio, alcanzó el tercer puesto con 18 unidades y estiró su racha a siete partidos sin perder.

Un comienzo parejo, pero sin eficacia

El arranque mostró a Racing con mayor dominio territorial. A los 12 minutos, Vietto probó con una volea dentro del área que controló Jorge Carranza con seguridad.

Aldosivi respondió a los 21 con un remate lejano de Natanael Guzmán, bien contenido por Facundo Cambeses, y volvió a llegar a los 27 con un centro de Giuliano Cerato que conectó de cabeza Franco Rami, apenas desviado.

La jugada decisiva llegó en el cierre del primer tiempo. Una mano de Román dentro del área fue sancionada como penal. Vietto ejecutó con sutileza, picando la pelota, y puso el 1 a 0 para el local.

Intentos sin premio en el complemento

En el segundo tiempo, Racing volvió a tener la iniciativa. A los cuatro minutos, Ramiro Degregorio remató desde el borde del área, pero su tiro se fue desviado. El propio Vietto estuvo cerca de aumentar a los 11, con un toque que dio en la parte externa de la red.

Aldosivi respondió a los 16 con un centro atrás de Guzmán que Franco Rami conectó de primera, aunque su remate fue bloqueado por Marco Di Cesare.

La chance más clara para el “Tiburón” llegó a los 21 minutos: un centro de la derecha encontró el cabezazo de Tobías Cervera, pero sin potencia, permitiendo que Cambeses —reciente debutante en la Selección— volara sobre su palo derecho para evitar el empate.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios