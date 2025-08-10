Aldosivi sufrió una dura derrota en Barracas y sigue en la cuerda floja de la permanencia

El «Tiburón» perdió 3-1 con el «Guapo» como visitante y no puede salir del penúltimo lugar de la Tabla Anual, que comparte con Talleres. Polémica decisión del VAR en el primer gol de Barracas Central.

Aldosivi perdió 3-1 con Barracas Central de visitante, por la cuarta fecha de la Zona A del torneo Clausura 2025, y permanece en zona de peligro en la lucha por no descender. Facundo Bruera fue la figura con dos goles y una asistencia.

Aldosivi fue el que propuso en los primeros minutos, ante un Barracas que arrancó desorientado y tenía bastantes dudas en el fondo. El elenco marplatense lastimó y tuvo algunos centros y aproximaciones que lo convirtieron en el dominador de los primeros 15′.

Sin embargo, Barracas encontró el gol en un momento donde nada hacía pensar que pudiera abrir el marcador. Rafael Barrios se proyectó por derecho, su centro fue recepcionado por el otro lateral, Rodrigo Insúa, quien metió la pelota en el área chica. El delantero Facundo Bruera recibió y definió de primera para marcar el 1-0.

Allí se dio la gran polémica del partido, ya que el VAR convalidó el tanto al trazar las líneas de la posición de Bruera y la línea de la pelota. Según Luis Lobo Medina, que trazó las líneas, el delantero platense estaba atrás del punto en donde Insúa contactó el balón, pero la imagen que se vio en televisión dejó muchas dudas.

Aldosivi recibió una nueva piña en el comienzo del segundo tiempo. A los 3′, Javier Ruiz ganó por izquierda y tiró el centro para Bruera, que se la bajó de cabeza a Gonzalo Morales. El exBoca definió con violencia y puso el 2-0.

De todas formas, el «Tiburón» respondió rápido. Dos minutos después, en una recuperación en campo rival, Roberto Bochi se la pasó a Justo Giani, y éste asistió a Tiago Serrago, que sometió a Marcos Ledesma y marcó el descuento.

Aldosivi intentó y se mantuvo en partido, pero una serie de errores garrafales hicieron que Barracas se pusiera 3-1. El central Tomás Kummer se complicó en un pelotazo que parecía inofensivo y Ruiz se quedó con la pelota. Al entrar al área lo desestabilizó y el arquero Jorge Carranza se tiró para atrapar el balón, pero se le escapó ante una avivada de Ruiz.

Bruera, que tuvo una muy buena tarde, acompañó la jugada y recogió esa pelota perdida. Con un derechazo razante, puso el tercero para el «Guapo» y sentenció el resultado.

La derrota fue muy dolorosa para el equipo de Mariano Charlier, que lleva seis partidos sin ganar en los 90′ (cuatro por el Clausura y dos por la Copa Argentina), no puede salir de la zona de peligro. Si bien San Martín de San Juan, que perdió 1-0 con Sarmiento de Junín, sigue último en la tabla de promedios y en la Tabla Anual, el «Tiburón» comparte el penúltimo puesto de la Anual con Talleres de Córdoba. Si la temporada terminara hoy, el «Tiburón» y la «T» jugarían un partido desempate por no descender. Aldosivi quiere salir lo antes posible de ese lugar, pero los tres puntos le son esquivos.

BARRACAS CENTRAL (3): Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Jappert, Rak, Demartini y Rodrigo Insúa; Miloc e Iván Tapia (Maximiliano Puig 43′ ST); Gonzalo Morales (Rosané 26′ ST), Facundo Bruera y Javier Ruiz (Tomás Porra 38′ ST). DT: Rubén Darío Insúa.

ALDOSIVI (1): Jorge Carranza; Cerato, Kummer, Mottes y Guerrico (Rodrigo González ET); Bochi (Matías García 23′ ST), Gino y Giani (Agustín Palavecino 38′ ST); Serrago, Cervera (De la Vega 23′ ST) y Preciado (Rami 33′ ST). DT: Mariano Charlier.

GOLES: Bruera (BC) a los 28′ PT y 13′ ST, Morales (BC) a los 3′ ST y Serrago (A) a los 5′ ST.

AMONESTADOS: Guerrico (A), González (A), Barrios (BC), Cerato (A)

ÁRBITRO: Darío Herrera.

ESTADIO: Claudio Fabián Tapia.

