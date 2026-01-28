Aldosivi volvió a aburrir en el Minella: no pasó del 0 a 0 ante Barracas

El «Tiburón» sumó su segundo empate consecutivo en el Mundialista en el arranque del Apertura 2026 y cosecha otro punto para la tabla de los promedios.

Aldosivi afrontó la segunda fecha del torneo Apertura 2026 tras haber empatado sin goles en el José María Minella ante Defensa y Justicia, buscando sumar de a tres por primera vez en el campeonato.

En esta jornada, y nuevamente en condición de local, fue ante Barracas Central, que venía de caer 1-0 ante River en el Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

El ‘Tiburón’ y el ‘Guapo‘ no pasaron de la igualdad sin goles, en un desarrollo similar al que tuvieron los de Farré en la fecha anterior: estancado en la mitad de la cancha y con pocas llegadas.

En cuanto a las acciones, la primera aproximación llegó a los 35′, cuando Rodrigo Insúa cabeceó desde el punto penal y estampó la pelota contra el travesaño del arco que cubre Axel Werner.

En la segunda mitad, fue el exgolero de Boca y Atlético de Madrid quien salvó al Tiburón: tras un testazo del ‘9’ del Guapo, Jonatan Candia, Werner rozó la pelota con las uñas para enviarla al techo del arco.

De esta manera, el conjunto del Puerto suma dos puntos en dos cotejos, sin goles a favor ni en contra, mientras que los de Rubén Darío Insúa sumaron su primera unidad en el torneo.

El próximo encuentro de los dirigidos por Guillermo Farré será el lunes 2 de febrero desde las 17:00 ante Gimnasia (LP) en el Juan Carmelo Zerillo, en la que será su primera salida de Mar del Plata en lo que va del campeonato. En tanto, Barracas Central recibirá a Deportivo Riestra el domingo 1º a las 17:00.

📌 Síntesis

🔰 ALDOSIVI (0): Werner; Rodrigo González (Guillermo Enrique 16’ ST), Zalazar, Novillo y Fernando Román; Gino, Bochi (Leys ET) y Rolón (Tomás Fernández 29’ ST); Natanael Guzmán (Alan Sosa 16’ ST), Junior Arias y Agustín Palavecino (Da Luz 38’ ST). DT: Guillermo Farré.

🔴⚪️ BARRACAS CENTRAL (0): Marcelo Miño; Rafael Barrios (Enzo Taborda 18’ ST), Jappert, Tobio, Campi y Rodrigo Insúa; Porra, Guaraz (Miloc 32’ ST) e Iván Tapia; Gonzalo Morales y Candia (Facundo Bruera 25’ ST). DT: Rubén Darío Insúa.

⚽️ GOLES: no hubo.

🟨 AMONESTADOS: Bochi (A), González (A), Rolón (A) y Enrique (A).

⚖️ ÁRBITRO: Luis Lobo Medina.

🏟️ ESTADIO: José María Minella.

🔜 PRÓXIMO PARTIDO: contra Gimnasia de La Plata de visitante, el lunes 02/02 a las 17:30.

