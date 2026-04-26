Spotify incorpora un modo para identificar canciones creadas con inteligencia artificial

La plataforma comenzó a mostrar créditos que detallan el uso de IA en distintas etapas de producción musical, en un cambio orientado a mejorar la transparencia.

Spotify comenzó a implementar un sistema de créditos que permite identificar si una canción fue creada con ayuda de inteligencia artificial, especificando en qué etapas del proceso se utilizó esta tecnología.

La nueva función ya aparece en algunos contenidos dentro de la aplicación y permite que artistas, productores y titulares de derechos declaren de forma voluntaria el uso de IA en aspectos como voces, instrumentación o postproducción.

El sistema forma parte de un estándar desarrollado junto a DDEX (Siglas de «Digital Data Exchange»), que busca establecer criterios comunes para describir el rol de la inteligencia artificial en la industria musical.

Según reportes de «The Verge», la función ya fue detectada en lanzamientos recientes distribuidos a través de DistroKid, primer socio en adoptar este esquema de metadatos.

En esos casos, los créditos incluyen detalles específicos sobre el uso de IA generativa, como la creación de sintetizadores, lo que evidencia el nivel de precisión que puede alcanzar este sistema.

La implementación aún es limitada. Los créditos con información sobre inteligencia artificial se encuentran en fase beta, disponibles en un número reducido de canciones y visibles únicamente en dispositivos móviles dentro de la sección de créditos.

Desde la compañía aclaran que la presencia de estas etiquetas no implica que una obra haya sido completamente generada por IA, sino que se asigna a funciones puntuales dentro del proceso creativo.

El despliegue depende de que sellos discográficos y distribuidores aporten esta información, lo que explica su adopción gradual y su ausencia en gran parte del catálogo actual.

Fuente: Diario Popular

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