Alejandro Carrancio y “Huguito” Moyano, los marplatenses electos

La ciudad de Mar del Plata celebra la confirmación de dos nuevos representantes en el Congreso, tras los recientes resultados electorales: Alejandro Carrancio por La Libertad Avanza y Hugo Antonio Moyano (hijo) por Fuerza Patria. Ambos perfiles representan diferentes vertientes políticas y aportan voz a la región desde sus respectivas bancadas.

Alejandro Carrancio, quien fuera concejal y ocupa la vicepresidencia de La Libertad Avanza, se encamina a asegurar una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, reflejando el crecimiento del espacio político en la región.

Tras el triunfo de Javier Milei en 2023, Carrancio asumió un rol de peso a nivel nacional al ser designado al frente del Instituto Nacional de Promoción Turística (INProTur). En esta posición, su objetivo declarado fue impulsar una gestión con enfoque libertario, buscando la desregulación y la potenciación del sector privado en el turismo argentino.

Previo a su gestión en INProTur y su reciente elección como Diputado Nacional por LLA en 2025, Carrancio se desempeñó durante dos mandatos como Concejal en General Pueyrredón, enfocándose en áreas como Presupuesto, Finanzas, Turismo y Producción.

Por su parte, Hugo ‘Huguito’ Moyano, abogado y miembro de la Federación de Camioneros (siendo hijo del conocido líder sindical), logró su ingreso al Congreso representando a Fuerza Patria, sumando así una voz con fuerte vínculo gremial al debate legislativo.

“Huguito” Moyano, uno de los siete hijos del histórico dirigente de la CGT, ocupa el noveno lugar en la lista de Fuerza Patria que encabeza Jorge Taiana. Nacido en Mar del Plata y fanático de Alvarado y River —al igual que su hermano Facundo, quien ya fue diputado nacional en 2011 y 2021 e hijo también de Elvira de los Ángeles Cortés—, pasó gran parte de su vida en Buenos Aires. Abogado de profesión, actualmente preside el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo (CET), creado por su padre.

