Alerta amarilla por tormentas fuertes y caída de granizo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles un aviso por tormentas de variada intensidad para este miércoles por la noche.
Según el pronóstico, las tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por abundante actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento.
Ante estas condiciones, se recomendó a la población evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas para prevenir accidentes, y no sacar la basura fuera del horario permitido.
Además, las autoridades recordaron que, ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
