Alerta meteorológica: fuertes tormentas y ráfagas de hasta 70 km/h afectarán a la región entre lunes y martes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por fenómenos localmente intensos que incluyen caída de granizo, actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos periodos de tiempo.

La región se prepara para un inicio de semana marcado por la inestabilidad climática. Según el último reporte meteorológico, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes, presentando un riesgo para el desarrollo de actividades al aire libre y el tránsito.

De acuerdo al cronograma de alerta, el fenómeno se manifestará en dos etapas críticas: primero, durante la jornada del lunes en la franja horaria de las 18:00 a las 00:00; y tras una breve mejora, las condiciones volverán a agravarse el martes entre las 12:00 y las 18:00.

Los especialistas advirtieron que las tormentas estarán acompañadas por actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. No se descarta la caída de granizo en zonas focalizadas.

En cuanto a las lluvias, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de que estas cifras sean superadas de forma puntual. Debido a que se espera que el agua caiga en periodos cortos de tiempo, se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles anegamientos temporales.

Recomendaciones de seguridad

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar circular por calles inundadas o zonas bajas.

Mantenerse alejado de postes de luz y estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.

Retirar basura y objetos que obstruyan el escurrimiento del agua en sumideros.

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