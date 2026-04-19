Cïrculo no pudo con Alvarado

Por la quinta fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, Círculo Deportivo a Alvarado en un «Guillermo Trama» con un muy buen marco de público. El equipo marplatense desniveló en una pelota parada y el Papero intentó sin éxito en la segunda parte y se quedó con las manos vacías.

El arranque fue parejo y con una leve supremacía del equipo de Mariano Charlier, que siempre intenta progresar a partir de la posesión de la pelota. Sin tanta profundidad, fue un poco más y tuvo una ocasión neta con un centro de Marín que conectó Goiburu y cacheteó por encima del travesaño Bilbao. Lo que era equilibrado, se rompió en una pelota parada: Tomás Fernández metió un zurdazo que se desvió, descolocó a Fernández y terminó en el fondo del arco.

Sin desesperarse, Círculo siguió buscando pero le costó llegar. La más clara fue un centro de Leguizamón que conectó en «palomita» Ciro Rius y se perdió apenas afuera. Con menos posesión pero más profundidad, Alvarado tuvo dos muy peligrosas en el cierre de la etapa y en ambas Fernández le ganó el duelo a Speck.

El complemento arrancó igual y Charlier buscó generación con Ramiro Banchio por Sasso, lo que le dio más peso pero lo hacía dejar espacios. El «torito» se encontró con contra ataques pero no lo pudo sentenciar. Fernández se hizo gigante para tapar un mano a mano con Miori y la distancia seguía siendo de un gol.

Con empuje, Círculo fue hasta el final pero apenas inquietó a Bilbao y los marplatenses se terminaron llevando los tres puntos.

El próximo fin de semana, visitamos al líder Olimpo en Bahía Blanca.

Síntesis

Círculo Deportivo (0) : Pedro Fernández; Mateo Sasso, Facundo Rojas, Jano Martínez y Matías Leguizamón; Ciro Rius, Martín Gómez, Francisco Grahl y Ezequiel Goiburu; Quimey Marín e Imanol Iriberri. DT : Mariano Charlier .

Cambios : ST 10′ Ramiro Banchio por Sasso ​​​​,19′ Daniel Opazo por Goiburu y Facundo Cozzi, Julián Vílchez y Braian Cos por Leguizamón, Grahl y Marín.

Alvarado (1) : Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Berra, Tomás Fernández y Cristian Gorgerino; Santiago Gutiérrez, Matías Mansilla, Tomás Federico y Nahuel Speck; Marco Miori y Germán Cervera. DT: Pablo Martel .

Cambios : ST 0′ Matías Pérez por Speck, ​​​​23′ Germán Sosa por Cervera, 30′ Lautaro Nuñez y Ariel Castellano por Gutiérrez y Miori, y 42′ Pablo Hofstetter por Federico.

Goles: PT 14′ Fernández (A).

Árbitro: César Ceballo, de Córdoba.

Estadio : «Guillermo Trama».

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