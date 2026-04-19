Donald Trump amenazó a Irán si no llega a un acuerdo: «EEUU destruirá todas las centrales eléctricas y puentes»

El presidente de EEUU endureció su discurso tras el quiebre del alto el fuego, aunque confirmó que las negociaciones con Irán siguen abiertas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló sus amenazas contra Irán tras la ruptura del alto el fuego y advirtió que su país podría lanzar ataques masivos si no se alcanza un acuerdo. A pesar del endurecimiento del conflicto, confirmó que las negociaciones siguen en marcha mientras crece la tensión en el estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump combinó presión diplomática con una retórica abiertamente belicista. “Estamos ofreciendo un ACUERDO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, de no hacerlo, Estados Unidos destruirá todas y cada una de las centrales eléctricas, así como todos y cada uno de los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ EL SER EL ”TIPO BUENO“! Caerán rápido, caerán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer; algo que otros presidentes deberían haber hecho a Irán durante los últimos 47 años. ¡ES HORA DE PONER FIN A LA MÁQUINA ASESINA DE IRÁN!”.

El mensaje refleja un cambio de tono respecto a los intentos de negociación, con una advertencia explícita sobre posibles ataques a infraestructura clave del país.

Críticas por el cierre del estrecho de Ormuz

En la misma publicación, Trump acusó a Irán de violar el alto el fuego al reactivar acciones en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más importantes para el comercio energético mundial. “Irán decidió disparar ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego! Muchos de los disparos iban dirigidos a un buque francés y a un carguero del Reino Unido. Eso no estuvo bien, ¿verdad?”, sostuvo.

El mandatario vinculó estos incidentes con la decisión iraní de restringir el tránsito marítimo en la zona, lo que volvió a tensar el escenario internacional.

Archivo. La ruptura del alto el fuego reactivó el conflicto y endureció el discurso de Washington. Reuters

Negociaciones abiertas pese a la escalada

A pesar del tono confrontativo, Trump confirmó que las gestiones diplomáticas continúan. “Mis representantes se dirigen a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la tarde para entablar negociaciones”, señaló, en referencia a una posible nueva ronda de conversaciones para intentar frenar el conflicto.

El presidente también hizo referencia al impacto económico del cierre del estrecho, al afirmar que la medida perjudica más a Irán que a Estados Unidos. Según indicó, el bloqueo implica pérdidas diarias millonarias para Teherán, mientras que Washington no se vería afectado de la misma manera.

El factor económico y la presión estratégica

En su mensaje, Trump aseguró que el cierre del paso marítimo representa un golpe para la economía iraní. “Irán anunció recientemente que cerraría el estrecho, lo cual resulta extraño, dado que nuestro BLOQUEO ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos quienes salen perdiendo con el cierre del paso: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada”, afirmó.

Washington presiona con advertencias militares en paralelo a nuevas gestiones diplomáticas.

Además, destacó que, en este contexto, varios buques estarían redirigiendo sus operaciones hacia puertos estadounidenses. “De hecho, muchos buques se dirigen ahora mismo a EEUU (a Texas, Luisiana y Alaska) para cargar mercancías, cortesía del CGRI, ¡que siempre quiere hacerse pasar por “el tipo duro””, agregó.

Un conflicto en escalada y sin resolución inmediata

El cruce de amenazas y la continuidad de las negociaciones reflejan un escenario contradictorio. Mientras Estados Unidos mantiene la presión militar y económica, también deja abierta la vía diplomática. Del otro lado, Irán endurece su postura con medidas como el cierre del estrecho de Ormuz y acciones en la zona.

Con el conflicto entrando en su octava semana, el margen para un acuerdo parece cada vez más estrecho, en un contexto marcado por la incertidumbre y el riesgo de una escalada mayor.

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios