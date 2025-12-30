Alerta por botulismo: cómo prevenir una intoxicación y cuáles son los síntomas

El médico Gustavo Blanco explicó a Canal 8 los detalles de la enfermedad que puede volverse fatal tras la emisión de un alerta sanitaria en La Pampa. Los detalles.

A raíz de una intoxicación por botulismo que causó la muerte de una mujer y la internación de un hombre en La Pampa, se activó un alerta sanitaria para advertir a la comunidad de la zona. Además, se expuso la marca de conservas que había consumido esta familia para evitar la aparición de nuevas intoxicaciones.

Concretamente, el botulismo es una intoxicación alimentaria por la ingesta de una toxina que crece en un medio sin oxígeno fuera de una cadena de frío: normalmente, se la bacteria Clostridium botulinum crece en latas o frascos en conserva, por lo que es importante atender a este tipo de alimentos.

El doctor Gustavo Blanco explicó algunos recaudos a tener en cuenta al momento de consumir estos productos: «La intoxicación no es muy frecuente pero puede ser letal. Hay que tener mucho cuidado con las latas hinchadas u oxidadas, las fechas de vencimiento y lacadena de frío de los alimentos», detalló.

Además, advirtió, los productos enlatados o enfrascados no pueden ser consumidos por menores de un año de edad y deben cumplir con normas sanitarias pactadas por autoridades nacionales, provinciales y locales.

«El botulismo es potencialmente fatal porque produce una parálisis al afectar al sistema nervioso. Suele arrancar por los párpados, los músculos de la cara y puede afectar los músculos respiratorios. En su estado más grave se tiene que contrarrestar con la antitoxina y muchos veces los casos terminan en terapia intensiva o hasta fatalmente», definió el profesional.

Los indicios de una intoxicación por botulismo suelen aparecer entre las 2 y 72 horas posteriores a la ingesta de la toxina. «Es fundamental prestar atención a las conservas aunque la bacteria también pueda ingresar a través de heridas y demás», agregó Blanco al tener en cuenta que, en estas épocas, hay más riesgos en torno al cumplimiento de la cadena de frío y crece la ingesta de alimentos enlatados.

«Durante el verano hay que cuidar las cadenas de frío en lácteos y derivados por ejemplo, que solemos comprar para ir a la playa, pasa el tiempo y la cadena se corta. Ahí además pueden aparecer otras intoxicaciones», definió.

