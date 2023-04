Alerta por tormentas fuertes y ráfagas intensas para esta noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes a la noche un alerta meteorológico para un sector de la provincia de Buenos Aires, que incluye a General Pueyrredon, por lluvias y tormentas intensas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

En ese sentido, desde el SMN también emitieron un alerta amarilla para la mañana del miércoles. En ese período, se espera que el área sea afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Desde Defensa Civil del Municipio recuerdan las recomendaciones para estos casos:

Ante cualquier dificultad, podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

Para notificar sobre personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse al 147 o por Whatsapp al 2235209122.

Algunas recomendaciones a tener en cuenta:

Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados.

-Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.).

