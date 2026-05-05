Alerta sanitaria: ya son 42 los casos de hantavirus en Argentina durante 2026 y refuerzan medidas de prevención

El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó 42 contagios en lo que va del año y 101 desde el inicio de la temporada. Detectaron nuevos casos en varias provincias y monitorean posibles focos de exposición.

Al menos 42 casos de hantavirus se notificaron en lo que va de 2026 en la Argentina, mientras que el total asciende a 101 contagios desde el inicio de la temporada, en la semana epidemiológica 27 de 2025, según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

De acuerdo al informe, en las últimas semanas se confirmaron 9 nuevos casos, distribuidos en Provincia de Buenos Aires (4), Salta (3), Jujuy (1) y Chubut (1), lo que evidencia una circulación activa del virus en distintas regiones del país.

En el acumulado de la temporada, la región Centro concentra la mayor cantidad de casos, con la Provincia de Buenos Aires a la cabeza (42 confirmados). Sin embargo, la mayor tasa de incidencia se registra en el NOA, con 36 casos, de los cuales el 83% corresponde a Salta.

Uno de los datos que encendió las alertas sanitarias fue la detección de un caso en Río Colorado (Río Negro), una zona que no es considerada históricamente endémica. Allí se realizaron estudios ambientales que identificaron cuatro posibles áreas de exposición, aunque no se hallaron roedores portadores del virus.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron reforzar el monitoreo ambiental, especialmente en períodos de mayor presencia de roedores, para identificar posibles reservorios y reducir riesgos de contagio.

Además, se registró un clúster intrafamiliar en Cerro Centinela (Chubut), con tres casos entre convivientes y aparición secuencial de síntomas, lo que activó investigaciones epidemiológicas en la zona.

Brote de hantavirus en un crucero internacional: confirmaron seis casos y tres muertes, mientras los pasajeros permanecen aislados para evitar nuevos contagios.

En paralelo, se reportó un brote de hantavirus en un crucero internacional que había partido desde Ushuaia el 1° de abril. A bordo viajaban 147 personas de 23 países y, hasta el momento, se confirmaron 6 casos, de los cuales 3 fallecieron.

El buque se encuentra actualmente frente a las costas de Cabo Verde, donde las autoridades sanitarias locales coordinan la respuesta. Mientras tanto, todos los pasajeros y la tripulación permanecen aislados, y los casos sospechosos fueron derivados para su atención.

El Ministerio de Salud argentino mantiene contacto con organismos internacionales para rastrear contactos estrechos y reconstruir los movimientos previos al embarque, en un intento por contener la propagación del virus.

Fuente: Diario Popular

Comentarios

comentarios