La OMS confirmó que el crucero afectado por hantavirus desembarcará en España

El buque está varado en el océano Atlántico desde que se detectó el contagio. Ya son tres los pasajeros fallecidos. La OMS confirmó que desembarcará en las Islas Canarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó hoy que España recibirá al crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, tras la muerte de tres pasajeros.

El buque está varado en el océano Atlántico desde que se detectó el contagio. La OMS confirmó que desembarcará en las Islas Canarias.

«Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo», declaró la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove.

Explicó que ahora la máxima prioridad es evacuar médicamente a dos personas que se encuentran enfermas en el crucero (una con síntomas leves y la otra con síntomas más agudos) y aclaró que, aunque se ha hablado de una tercera persona sintomática a bordo, ésta se encuentra «bien y saludable».

«El plan que se está preparando en estos momentos ya está en marcha. El plan actual es que el barco continúe su ruta hacia las Islas Canarias», indicó Van Kerkhove, tras señalar que, aparte de los citados, «no hay otros pacientes sintomáticos» a bordo.

«Así que, una vez que las dos personas enfermas a bordo sean evacuadas por motivos médicos, el barco podrá partir», aclaró.

Aunque «no se hable de ello, cada año hay miles de infecciones» por hantavirus en el mundo, recordó la experta, quien durante la pandemia de la covid-19 dirigió una célula técnica creada para afrontar esa emergencia global.

Insistió en que el reservorio del hantavirus son los roedores y que solo en casos de contacto «muy cercano» entre personas puede ocurrir una transmisión.

Desde el 1 de abril, cuando el barco zarpó con 147 pasajeros y tripulantes, «siete personas han enfermado, de las cuales tres han fallecido, una está en estado crítico y tres presentan síntomas leves», ha confirmado el organismo.

«Teniendo en cuenta la información actual, incluida la forma en que se propaga el hantavirus, la OMS evalúa el riesgo para la población global por este evento como bajo», ha señalado el organismo en un comunicado. «Estamos trabajando estrechamente con las autoridades sanitarias de los países involucrados y los operadores del barco para garantizar que los pasajeros y la tripulación reciban la información y el apoyo que necesitan», ha añadido.

Fuente: Diario Popular

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