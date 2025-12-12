Alerta vuelos: los controladores aéreos anunciaron un paro que complicaría los viajes en las fiestas

Le reclaman un aumento salarial a la empresa que controla la aviación civil. Las medidas comienzan el 17 y afectan vuelos en todos los aeropuertos.

La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad en la Aeronavegación (ATEPSA) anunció hoy un paro de actividades de los controladores aéreos, que se desarrollará a partir del 17 de diciembre y afectaría a los vuelos en las fiestas de fin de año.

El centro del reclamo es un aumento salarial. En un comunicado en el que adelantó la medida, al que accedió DIB, se indica que «los trabajadores manifestamos nuestro repudio a la falta de diálogo y exigimos que la empresa cumpla los acuerdos que firmó”.

ATEPSA dijo que “a partir del 17 de diciembre se comenzarán a afectar los vuelos nacionales de manera progresiva hasta llegar a la afectación de los vuelos internacionales ”.

La medida de fuerza prolonga un plan de protesta que arrancó el 3 de noviembre pasado.

No hay negociación posible

En el comunicado, ATEPSA expresó que “no hay negociación posible cuando EANA se compromete por escrito y luego no cumple ”, en referencia a un acuerdo salarial o cumplido por la empresa.

En cuanto a la modalidad y el cronograma del reclamo gremial, indicaron que se dará a conocer en los próximos días al puntualizar que “a los fines de explicar el alcance y los horarios de las medidas de fuerza se realizarán asambleas nacionales y por FIR, días y horarios a confirmar ”.

Fuente: dib

