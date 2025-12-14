Alertan sobre una “aceleración de precios” por las Fiestas: “Con lo que salen las cosas, no hay espíritu navideño”

Gustavo Casciotti, de Apyme, dijo que en la última semana llegaron listas de precios con subas de entre el 4 y el 9 por ciento. “Nada de eso se corresponde con las cifras del Indec”, disparó

A días de los festejos de Navidad y Año Nuevo, a los comercios de cercanía -almacenes, minimercados, polirrubros- le llegan listas de precios con aumentos que van del 4 al 9 por ciento.

Gustavo Casciotti, de Apyme, aseguró que la remarcación de precios “se aceleró” en la última semana y “supera ampliamente el porcentaje de inflación que reveló el Indec”. “La gente no tiene plata en el bolsillo, y está tan preocupada por el cotidiano, que no llega a pensar en las fiestas, porque tampoco tiene ánimo o espíritu festivo”.

Para Casciotti, esa falta de ánimo para la celebración está ajustado al precio de los alimentos. “A diferencia de otros años, no tenemos encargues de mercadería. No se reserva nada, por ahora. Quizás en otras zonas o tipos de comercios, sí, pero en los barrios y en los comercios de cercanía no”, aseveró el dirigente.

Según detalló, los aumentos más importantes se dieron en las listas de lácteos, fiambres y algunos productos de almacén, que elevaron precios hasta un 9%. En cambio, las gaseosas y cervezas aumentaron entre un 4 y 5%.

“Esto, además de al cliente, le complejiza la situación al comercio, que trata de absorber esos aumentos para poder vender, porque la gente no llega, y eso cada vez se nota más”, advirtió el referente de Apyme en Mar del Plata

“El comercio trata de no trasladar los aumentos e incluso busca el modo de generar promociones. El ingenio al servicio de generar un valor de caja para compensar los gastos diarios. Pero cuesta mucho. La gente no tiene plata en los bolsillos”, remarcó Casciotti.

Para el dirigente, “hoy por hoy, no hay espíritu festivo y eso se percibe en que hasta el año pasado, para esta fecha, había previsión de compra”. “Ahora, te puedo decir que el tema fiesta está en un horizonte lejos, la gente no tiene la cabeza en eso. Están abocados a lo cotidiano y no le prestan atención a las fiestas”, deslizó Casciotti.

Fuente; Mi8

Comentarios

comentarios