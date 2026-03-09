Alivio para taxistas: eliminan un derecho por el que pagaban casi $5 millones

Tras los pedidos, el Ejecutivo eliminó el pago por las transferencias de licencias de taxI. Siguen las conversaciones para extender la antigüedad de los autos y espaciar la VTV.

Días atrás, conductores de taxis reunidos en la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Mar del Plata habían dado a conocer una serie de pedidos realizados a la Municipalidad para mejorar sus condiciones de trabajo ante una crisis por la caída en la cantidad de viajes y la competencias con las aplicaciones de transporte.

Mantenidas las conversaciones necesarias, las ordenanzas Fiscal e Impositiva aprobadas el pasado 27 de febrero en el Concejo Deliberante incluyeron un punto de alivio para los trabajadores de taxis. El gobierno eliminó el cobro que enfrentaban los dueños de taxis al momento de efectuar la transferencia de la licencia a otra persona, incluso a familiares.

Este cobro contemplaba el pago de $4.8 millones al momento de la transferencia. El cambio normativo alcanzado representa un gran logro para los conductores de taxis que hoy se encuentran atravesando una crisis en su actividad: al día de hoyhay más de 500 licencias sin uso ante la caída en el trabajo. Y este costo es clave para que muchas de ellas no se reactiven.

Por otra parte, alcanzado este punto en común con el Ejecutivo, los pedidos de los taxistas continúan: el debate con el municipio apunta ahora a modificar la antigüedad máxima permitida a los autos, que actualmente es de 10 años según la Ordenanza 21.115, para extenderla hasta los 15 años y así garantizar la continuidad laboral de casi 400 autos que vencerían en marzo.

Sigue el conflicto por las apps de transporte pero el municipio busca regularlas.

En tanto, también apuntan a cambiar los controles técnicos necesarios para poder trabajar: actualmente los taxis deben realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) cada 6 meses, lo que conlleva el doble del gasto de un auto común que la hace anualmente. Ante esta situación piden seguir las normas de todos los vehículos y realizar la VTV cada 12 meses, al igual que la agilización de la inspección anual de los autos realizada por el personal municipal.

Fuentes del gobierno de Agustín Neme señalaron a este medio que hubo algunas charlas con los representantes del sector para poder avanzar con más cambios que les permitan a los taxistas sobrevivir a la crisis. «Estamos para acompañar y ayudarlos a ser más competitivos», deslizaron.

No obstante, ratificaron que el gobierno local tiene en sus planes avanzar con una regulación de las aplicaciones de transporte que actualmente no tienen marco normativo.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios