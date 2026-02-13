Allanaron una casa en La Trinidad por un robo: encontraron una granada de guerra

El operativo se realizó por una causa de robo agravado. Incautaron una granada M21 apta para detonación, proyectiles y celulares. Cinco personas quedaron supeditadas a la causa.

Un allanamiento en el barrio La Trinidad terminó con el secuestro de una granada de guerra activa, municiones y cinco teléfonos celulares, en el marco de una investigación por robo agravado iniciada tras un asalto ocurrido el 9 de febrero en Colina Alegre.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Octava, en conjunto con efectivos de la Subcomisaría Camet y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). La medida judicial se concretó en un domicilio ubicado en la zona de calle 12, a la altura del kilómetro 393 de la Ruta Provincial 2.

La orden fue dispuesta por la fiscalía 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, luego de que las tareas investigativas permitieran reunir elementos probatorios que vinculaban el inmueble con el hecho investigado.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron una granada de mano M21 con carga explosiva activa, apta para detonación. También incautaron tres proyectiles intactos calibres .38 y .22 y cinco teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

Ante el hallazgo del artefacto explosivo, intervino personal especializado de la Dirección de Explosivos. Los expertos confirmaron que se trataba de una granada de guerra activa. El elemento fue preservado bajo estrictas medidas de seguridad para su posterior detonación controlada en un lugar estratégico que será determinado por las autoridades competentes.

En el domicilio fueron identificadas cinco personas mayores de edad: tres mujeres de 25, 26 y 47 años y dos hombres de 25 y 26 años. Todos quedaron supeditados a la formación de causa bajo la carátula “Averiguación de Ilícito”, conforme lo dispuesto por la fiscalía interviniente.

El robo que originó la investigación

La causa se inició el 9 de febrero, cuando un hombre de 64 años denunció haber sido víctima de un robo agravado en su vivienda del barrio Colina Alegre.

De acuerdo a la denuncia, cuatro sujetos con el rostro cubierto ingresaron al domicilio por el patio trasero sin ejercer violencia en el acceso. Una vez dentro, intimidaron a los moradores y sustrajeron un automóvil Toyota Corolla color gris, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Las víctimas no sufrieron lesiones.

A partir de ese episodio, los investigadores realizaron tareas de campo, análisis de material fílmico y trabajos de geolocalización. Esas diligencias permitieron reunir indicios suficientes para solicitar la orden de allanamiento que se ejecutó en las últimas horas en La Trinidad.

La investigación continúa con el objetivo de determinar la posible vinculación de las personas identificadas con el robo agravado denunciado en Colina Alegre y establecer el origen del material explosivo secuestrado durante el procedimiento.

