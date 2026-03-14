Alquileres estudiantiles en Mar del Plata: afirman que bajó la demanda y la ocupación ronda el 60%

Con el inicio del ciclo lectivo, los alquileres estudiantiles vuelven a ser un tema habitual en Mar del Plata. Sin embargo, desde el sector inmobiliario aseguran que este año la demanda es menor que en temporadas anteriores, en un contexto en el que la situación económica influye cada vez más en el presupuesto de las familias.

Tradicionalmente, los alquileres de marzo a diciembre representan una salida para propietarios que no alquilan durante todo el año o que buscan ocupar sus departamentos fuera de la temporada turística. Pero en este 2026, la actividad muestra signos de desaceleración.

“Está siendo una temporada floja en lo que respecta a estudiantes. Vemos una merma en la cantidad de chicos que vienen a estudiar a la ciudad”, señalaron desde una inmobiliaria local a Canal 8.

A pesar de esto, muchos de los departamentos continúan ocupados por estudiantes que ya estaban cursando desde años anteriores y renovaron sus contratos. Lo que más se nota, explican, es la caída de la demanda espontánea, es decir, de quienes llegaban a la ciudad en busca de vivienda al comenzar la carrera.

“Antes se acercaba mucha más gente a alquilar. Este año quizás no vinieron tantos como el año pasado”, indicaron.

Actualmente, la ocupación ronda entre el 60% y el 70% de las propiedades destinadas a estudiantes.

Preferencia por unidades más chicas

En cuanto al tipo de viviendas más buscadas, los departamentos de uno y dos ambientes son los que registran mayor movimiento, principalmente por su costo más accesible.

Según explicaron desde el sector, cada vez es más frecuente que los estudiantes opten por vivir solos, en lugar de compartir con otros compañeros.

“Los departamentos de un ambiente, que son para una persona, se pidieron bastante. Los de tres ambientes estuvieron un poco más flojos”, detallaron.

Cuánto cuestan los alquileres

Los valores actuales para alquileres estudiantiles en la ciudad se ubican aproximadamente en:

Monoambientes: entre $400.000 y $450.000 mensuales

entre mensuales Dos ambientes: entre $500.000 y $550.000

entre Tres ambientes: alrededor de $700.000

En algunos casos puntuales, los departamentos más grandes siguen encontrando demanda, sobre todo cuando hermanos o grupos familiares deciden compartir la vivienda.

Ajustes y previsibilidad

Desde las inmobiliarias también destacaron que muchos contratos incluyen un aumento fijo a mitad de año, generalmente a partir de agosto, en lugar de aplicar índices de actualización.

“Aplicamos un aumento fijo en agosto, no utilizamos índices, lo que da cierta tranquilidad a los inquilinos”, explicaron.

Además, indicaron que el esquema es similar al que se utilizó durante la temporada de verano, cuando los precios y condiciones se comunicaron con anticipación, lo que permitió concretar reservas de manera ordenada.

Aunque la demanda es menor que en otros años, el alquiler estudiantil sigue siendo una opción importante tanto para propietarios como para quienes llegan a la ciudad a cursar sus estudios.

Fuente: ahora mar del plata

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