ALVAREZ RODRIGUEZ «LA POLITICA DE MILEI A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES NO ENTRA»

La Jefa de Asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, sostuvo hoy en declaraciones a Radio Provincia (AM 1270) que “este próximo 7 de septiembre hay una posibilidad de decirle a Milei y a todos los que lo acompañan que esa política en la provincia de Buenos Aires no entra”.

La funcionaria remarcó “esa política a los bonaerenses no nos sirve y que queremos que cambie el rumbo de este gobierno”.



“Sabemos que es muy difícil porque tiene la convicción de hacerlo asi, pero nosotros con Axel Kicillof mostramos que se puede hacer de otra manera a pesar de todo el ajuste que le hacen a la provincia y de la quieta de fondos” enfatizó la sobrina nieta de Eva Perón.

Además la funcionaria bonaerense declaró “nos han quitado 12 billones de pesos nos robaron a los bonaerense en fondos de seguridad, de transporte y fondos de jubilaciones, de salario docente y hasta recursos de la seguridad”.



Entonces la verdad es que “tenemos que seguir adelante y que mejor que el día que uno puede votar y elegir libre donde todos valemos uno y donde podemos cambiar el rumbo” finalizó diciendo Álvarez Rodríguez.

