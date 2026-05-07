ANSES confirmó un aumento del 38% en la Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra desde mayo

La Prestación Alimentar fue actualizada por el Gobierno nacional y los nuevos montos alcanzan hasta $149.425 según la cantidad de hijos.

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 38% en los montos de la Prestación Alimentar, conocida popularmente como Tarjeta Alimentar. La medida fue establecida mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano y comenzó a regir desde mayo.

La actualización busca reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria y mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables que reciben asistencia a través de la ANSES. El beneficio se deposita de manera automática junto con otras prestaciones sociales y está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de la ministra Sandra Pettovello. Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es acompañar a las familias de menores ingresos frente al impacto del costo de vida y sostener los niveles de consumo básico.

Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar en mayo

Con el incremento dispuesto por el Ministerio de Capital Humano, los nuevos montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $72.250

$72.250 Familias con dos hijos: $113.299

$113.299 Familias con tres hijos o más: $149.425

$149.425 Embarazadas que cobran Asignación por Embarazo: $72.250

Hasta abril, los valores iban desde $52.250 hasta $108.062, por lo que el aumento representa una de las actualizaciones más importantes del último año para esta asistencia social.

La Prestación Alimentar funciona como un complemento de los ingresos que perciben los titulares de la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales. El dinero no tiene restricciones bancarias específicas, aunque el Estado aclara que está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y productos de primera necesidad.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total

Los beneficiarios que perciben la Asignación Universal por Hijo junto con la Tarjeta Alimentar cobrarán en mayo:

Por un hijo: $213.535,31

$213.535,31 Por dos hijos: $254.584,31

$254.584,31 Por tres hijos: $290.710,31

Estos montos incluyen tanto la prestación alimentaria como los haberes correspondientes a la AUH actualizados para mayo. En algunos casos, además, pueden sumarse otros complementos sociales o provinciales.

La AUH y la Tarjeta Alimentar volverán a aumentar en mayo y elevarán los ingresos de millones de familias beneficiarias.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la combinación entre AUH y Prestación Alimentar “ha sido fundamental” para mejorar distintos indicadores sociales registrados durante el último año.

Quiénes pueden acceder al beneficio

La Prestación Alimentar está destinada a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas desde el tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo.

Personas con hijos con discapacidad que perciban AUH, sin límite de edad.

Madres de siete hijos o más que cobren Pensiones No Contributivas.

El pago se acredita automáticamente todos los meses y no requiere ningún trámite adicional. La acreditación se realiza en la misma cuenta y fecha de cobro habitual de la prestación principal.

Además, quienes ya están incluidos dentro del padrón no necesitan reinscribirse ni presentar documentación extra para acceder al aumento dispuesto desde mayo.

Qué dijo el Gobierno sobre el aumento

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que el incremento busca “fortalecer las acciones de asistencia” en un contexto de estabilización económica y desaceleración inflacionaria.

La resolución oficial también sostiene que la Prestación Alimentar y la AUH fueron herramientas centrales para mejorar los niveles de contención social en los sectores más vulnerables.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos citados en la normativa, la pobreza descendió del 38,1% al 28,2% entre el segundo semestre de 2024 y el mismo período de 2025. En tanto, la indigencia cayó al 6,3% hacia finales del año pasado.

El Gobierno considera que la mejora de esos indicadores permite avanzar en una etapa de “consolidación del bienestar social”, aunque reconocen que todavía es necesario mantener políticas de asistencia focalizadas para los hogares de menores ingresos.

Fuente: Diario Popular

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