Jueves de protestas en las puertas del municipio por el programa Volver al Trabajo

Organizaciones sociales reclaman ante el municipio en el marco de una jornada nacional de protesta por la actualización del Salario Social Complementario.

Organizaciones sociales realizan este jueves una nueva jornada nacional de protesta para reclamar por la continuidad del programa Volver al Trabajo, luego de que la Justicia Federal ordenara al Gobierno nacional mantenerlo vigente y garantizar el pago de los haberes correspondientes al mes de mayo.

La convocatoria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se realiza bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud” y tiene movilizaciones en distintos puntos del país, entre los que se encuentra Mar del Plata.



Desde la organización señalaron que, si bien consideran un triunfo el cobro efectivo del programa, el conflicto continúa abierto y el objetivo ahora es lograr la restitución definitiva y la actualización del Salario Social Complementario.

La protesta se produce después de que una medida cautelar obligara al Ministerio de Capital Humano a retroceder con la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, creado tras la reformulación del ex Potenciar Trabajo. A partir de esa resolución judicial y de la presión de las organizaciones sociales, este miércoles se acreditaron los pagos para los beneficiarios.

Sin embargo, desde la UTEP sostienen que el intento oficial de avanzar con el cierre del programa implicaba “empujar a la indigencia a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, además de afectar el funcionamiento de cooperativas, comedores comunitarios y espacios de cuidado en todo el país.

La organización remarcó además que el costo fiscal del programa representa “apenas el 0,1% del PBI nominal”, por lo que rechazaron los argumentos oficiales vinculados al ajuste y al equilibrio fiscal. En ese sentido, denunciaron que las políticas de recorte “benefician a los grandes grupos económicos mientras golpean a los sectores más vulnerables”.

Cambios en los planes sociales

En abril de 2024, el Gobierno dio a conocer los lineamientos de Volver al Trabajo, que reemplazaron a Potenciar Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social, con el objetivo, entre otros, de quitar el proceso de asistencia a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios.

Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa VAT y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no fueron alcanzados por la baja.

El VAT está orientado a la población de 18 a 49 años y apuntaba a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal. El nuevo sistema buscaba incorporar, además, condiciones más exigentes para los beneficiarios, ya que deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonaban, perderían el beneficio y no podrían volver a acceder.

Por ahora, la Justicia ordenó mantener el VAT y el Gobierno salió al cruce con la baja de otros programas. “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, indicó en un comunicado el Ministerio de Capital Humano.

Fuente: Mi8

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